סומלילנד דוחה טענות של נשיא סומליה על קליטת עזתים בתמורה להכרה ישראלית, מבהירה כי הקשרים עם ישראל דיפלומטיים בלבד ומכחישה כל תוכנית הגירה

משרד החוץ של סומלילנד, הגיב לפני זמן קצר להודעה שקיים נשיא סומליה, בה טען כי סומלילנד הסכימה להגירת עזתים לשטחה, בתמורה להכרה ישראלית במדינה. סומלילנד מכחישה כי הסכימה למהלך כזה.

בהצהרה רשמית שפרסמה ממשלת סומלילנד נמסר כי היא “דוחה בתוקף טענות שקריות” בדבר יישוב מחדש של פלסטינים או הקמת בסיסים צבאיים בשטחה. עוד הודגש כי הקשר עם ישראל הוא קשר דיפלומטי בלבד, המתקיים “בכפוף מלא לדין הבינלאומי ומתוך כיבוד האינטרסים הריבוניים ההדדיים של שני הצדדים.”

לדברי גורמים בסומלילנד, ההאשמות נועדו לפגוע בהתקדמותה הדיפלומטית של המדינה ולהסיט את תשומת הלב מהישגיה בזירה האזורית. “מדובר בניסיון מכוון לערער את מעמדה הבינלאומי של סומלילנד ולהציג מצג שווא בפני העולם” נכתב.

בסיום ההודעה חידדה סומלילנד את מחויבותה ליציבות אזורית, לשיתוף פעולה בינלאומי בדרכי שלום ולניהול יחסים דיפלומטיים שקופים ומפותחים עם ישראל.