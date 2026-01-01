‏ד"ר אל"מ (מיל') מיכאל מילשטיין, לשעבר ראש הזירה הפלסטינית באמ"ן, טוען כי בחמאס חוגגים את ההחלטה של טראמפ ונתניהו לפתוח את מעב רפיח

‏ד"ר אל"מ (מיל') מיכאל מילשטיין, לשעבר ראש הזירה הפלסטינית באמ"ן, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm לדיווחים לפיהם נתניהו סיכם עם טראמפ לפתוח את מעבר רפיח לשני הכיוונים.

לטענתו, חמאס רואה בזה הישג אדיר שלו. "זה מככב באמצעי המדיה של חמאס, זה נתפס כהישג. הם אומרים שהם מתחילים להחזיר את עזה לאיך שהיא נראתה עד ה-7 באוקטובר.

חמאס יעשה חגיגה גדולה שהמעבר ייפתח והשאלה הגדולה, זה מה בכלל ישראל יכולה לעשות, אם היא לדוגמא רואה שיש יציאה או כניסה של גורמים שאנחנו לא רוצים שיכנסו או יצאו מעזה".

מנגד הכתב הצבאי אמיר בוחבוט אמר: "בשלב זה אני לא מכיר אף אימות לפתיחת מעבר רפיח. אני מניח כשנתניהו ינחת בישראל זה יהיה ברור יותר. ברקע? שאלות כבדות משקל? כניסה? יציאה? הולכי רגל? סחורות? מי מבצע בידוק ביטחוני?

איך דואגים שאמצעי לחימה לא נכנסים לרצועת עזה? ואולי הכי חשוב: איך ממשלת ישראל תסכים לפתיחת מעבר רפיח הלי להשיב את החלל החטוף האחרון לוחם היס"מ רן גואילי ז"ל?".