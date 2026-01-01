אחרי ביקור ראש הממשלה נתניהו בארצות הברית, מדינות ערביות שיגרו אזהרה חריפה לחיזבאללה. על פי הדיווחים חיזבאללה עומד בפני "הזדמנות אחרונה" להתפרק מרצונו

שורה של מדינות ערביות ומוסלמיות העבירו לאורך היממה האחרונה אזהרות חמורות, בהן דיברו על "הזדמנות אחרונה" לארגון הטרור להעביר את נשקו לידי ממשלת לבנון, או שיספגו מתקפה חסרת תקדים מצד ישראל.

קטאר, טורקיה ומצרים שיגרו אזהרות חריפות לאנשי קשר בשורות חיזבאללה. על פי אותן מדינות הארגון "ניצב על סף תהום" וכי עומדת בפניו "הזדמנות אחרונה" להתפרק מנשקו, לפני החמרה דרסטית.

על פי התקשורת הערבית, בהודעה שהעבירו המדינות, קיבל חיזבאללה הזהרה מהסלמה משמעותית וכי במידה ולא יסכים להתפרקות מנשקו, הוא מסכן ב"מתקפה ישראלית חסרת תקדים, שתעמיק את האיבה בין הארגון לבין אזחי לבנון ותכלול פגיעה נרחבת בארגון ובתשתיות לבנוניות".

עוד באותו נושא בזמן שאיראן בוערת חזבאללה ממשיך למכור נרטיב 21:57 | משה אריה 0 0 😀 👏

על פי אותן מדינות, לאחר קבלת תמיכה בנושא מארצות הברית, ישראל מתכננת מתקפה משמעותית כנגד חיזבאללה, אך גם מעוניינת לגבות תו מחיר ממשלת לבנון, שלא עמדה בהתחייבות לפרק את ארגון הטרור מנשקו.

על פי הדיווחים, המדינות הפצירו בחיזבאללה לפעול בנושא, והדגישו כי זו בהחלט "ההזדמנות האחרונה" של ארגון הטרור לקבל את הפירוק באופן מוסכם.