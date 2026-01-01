בחטיבה היהודית בשב"כ פנו ביממה האחרונה לפעיל מחאה ושאלו אותו אם קיבל מידע על כוונה לפגוע בשר האוצר בצלאל סמוטריץ', כך פורסם הבוקר (חמישי) בהארץ.
על פי הדיווח הפנייה נעשתה לצורך איסוף מידע על חשש לפגיעה בשר, ככל הנראה מכיוון שהגיע לידי שב"כ מידע חריג לאחר התבטאויותיו של סמוטריץ' נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. פעילי מחאה רבים מכירים את אשת השב"כ מהחטיבה היהודית שפנתה לפעיל כמי שיוזמת פניות ומבקשת להיפגש עימם. זאת, לדבריהם, במטרה לאסוף מודיעין. בשב"כ סירבו להתייחס לסוגיה.
נזכיר כי סמוטריץ' תקף את נשיא העליון ואמר: "יצחק עמית הוא מגלומן אלים, דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית. התוצאה תהיה שנדרוס אותו". מאוחר יותר עמית גינה את הדברים והגיב: "הגיעו אליי עשרות פניות נוכח דברי הבלע שהושמעו כלפיי וכלפי הרשות השופטת..
אמירות מסוג זה לא יחלישו אותנו. כוחנו מצוי בעבודתנו היומיומית, המקצועית והמסורה למען כלל אזרחי ישראל. המענה הטוב ביותר לניסיונות אלו לפגוע בנו הוא להתמיד במסלולנו – איש איש במשרתו ובתפקידו".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
טליה
טליה
סמוטריץ שמור על הפה הגדול שלך לא יעונה לך כלום תחשוב לפני שאתה מוציא דברי בלע מהפה13:26 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שולנסקי
שולנסקי
עכברוש קטן הגיע הזמן להושיב אותך במקום אפס מוחלט מעיין הידע של בכלכלה אפסוס תישמור על הלוע שלך לא יקרה לך דבר זיני שב"כ בתוך שב"כ13:25 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מו
מו
האמת היא,שעמית מאוד מפחיד ומדאיג אותי. התנהגותו והתנהלותו מוטים האופן מובהק נגד הפלג היהודי המוגדר "ימני" ויותר מכל נגד "המזרחים".13:24 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר