פעילי מחאה מתכננים לפגוע בשר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות התבטאויותיו נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, כך דווח בהארץ

בחטיבה היהודית בשב"כ פנו ביממה האחרונה לפעיל מחאה ושאלו אותו אם קיבל מידע על כוונה לפגוע בשר האוצר בצלאל סמוטריץ', כך פורסם הבוקר (חמישי) בהארץ.

על פי הדיווח הפנייה נעשתה לצורך איסוף מידע על חשש לפגיעה בשר, ככל הנראה מכיוון שהגיע לידי שב"כ מידע חריג לאחר התבטאויותיו של סמוטריץ' נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. פעילי מחאה רבים מכירים את אשת השב"כ מהחטיבה היהודית שפנתה לפעיל כמי שיוזמת פניות ומבקשת להיפגש עימם. זאת, לדבריהם, במטרה לאסוף מודיעין. בשב"כ סירבו להתייחס לסוגיה.

נזכיר כי סמוטריץ' תקף את נשיא העליון ואמר: "יצחק עמית הוא מגלומן אלים, דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית. התוצאה תהיה שנדרוס אותו". מאוחר יותר עמית גינה את הדברים והגיב: "הגיעו אליי עשרות פניות נוכח דברי הבלע שהושמעו כלפיי וכלפי הרשות השופטת..