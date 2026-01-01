זהו, נגמרה ההמתנה: לקהת BTS הקוריאנית חוזרת, ויש תאריך סופי לשחרור האלבום החדש שלהם, שיסמן את חזרתם למוזיקה. כל הפרטים

אחרי המתנה ארוכה מאוד: עכשיו זה רשמי. להקת BTS תחזור ב-20 במרץ, עם אלבום חדש. סוכנות הלהקה הודיעה על כך באופן רשמי היום (חמישי), היום הראשון של השנה החדשה. זה יהיה האלבום הראשון של הלהקה מאז יוני 2022, לפני שלוש וחצי שנים.

כזכור, הפסקת הפעילות של הלהקה נבעה בעיקר בגלל שירות הצבאי של חברי הלהקה בצבא קוריאה. ביוני האחרון, כל שבעת החברים סיימו את השירות, באופן סופי.

האלבום החדש, שיהיה הראשון כקבוצה מלאה מאז אלבום "Proof", ילווה בסיבוב הופעות עולמי רחב. פרטים נוספים על האלבום והלוח זמנים ייחשפו בשבועות הקרובים.

מכתבים אישיים שחשפו את התאריך

ההכרזה על החזרה הוכנה בצורה מרגשת וייחודית. לכבוד השנה החדשה, שלחה BTS מכתבים מודפסים בכתב יד למעריצי ה-ARMY ששמרו על חברות ב-Weverse בשלוש השנים האחרונות. בכל מכתב צוין התאריך "2026.3.20", שחשף את מועד החזרה, לצד מילות תודה והבטחות.

במכתבו כתב חבר הלהקה המרכזי RM כי "חיכיתי לרגע הזה יותר נואשות מכל אחד אחר". ג'ין הודה למעריצים על הסבלנות: "בשנתיים האחרונות בירכתי אתכם כאמן סולו ועכשיו אני סוף סוף יכול לברך אתכם שוב כחלק מהצוות". סוגה כתב: "בואו נהנה השנה יחד", והוסיף מילות אהבה.

ג'יי-הופ תיאר את החזרה כ"הרגע שבו הדמיון סוף סוף הופך למציאות". ג'ימין ציין: "השנה שבה ניפגש שוב הגיעה", בעוד וי הבטיח: "ב-2026 ניצור עוד יותר זיכרונות טובים יותר יחד, אז אנא צפו לזה". ג'ונגקוק שמר על פשטות: "התגעגעתי אליכם. אנא דאגו לנו גם השנה".

החזרה של BTS מסמנת פרק חדש בקריירה של ענקי הקיי-פופ, ששלטו במצעדים העולמיים והפכו לתופעה תרבותית. המעריצים, שחיכו בסבלנות, יכולים כעת לצפות לאלבום טרי וסיבוב הופעות שיחזיר את הלהקה לבמה הגדולה.

תגיות: BTS, קיי-פופ, חזרה, אלבום חדש, ARMY, BigHit Music, סיבוב הופעות, שירות צבאי

תיאור מטא: BTS חוזרים כקבוצה מלאה ב-20 במרץ 2026 עם אלבום חדש אחרי הפסקה ארוכה. מכתבים מרגשים למעריצים חשפו את התאריך – כל הפרטים על החזרה המיוחלת. (132 תווים)