סמוטריץ' ממשיך בהתנגחות עם בית המשפט העליון, והפעם שר האוצר מאשים את בג"ץ בפגיעה בביטחון ישראל בנוסף לדמוקרטיה

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ממשיך בהתנגחות עם בית המשפט העליון והנשיא עמית. סמוטריץ' פרסם את פסיקתו של עמית ושופטים נוספים, בהם פסקו נגד חוק שקבע איסור העבקה למורים שהזדהו עם מעשי טרור.

בית המשפט העליון והממשלה ממשיכים לעמוד ראש בראש, ושר האוצר סמוטריץ' לא עוצר. אלרח שהצית סערה כאשר ביקר את הנשיא עמית בצורה חריפה, וקבע כי הוא "דורס את הדמוקרטיה" והסביר כי גם הוא יפגוש מצידם תגובה דורסת, בתגובה.

כעת, שר האוצר מאשים את בג"ץ בפגיעה בביטחון אזרחי המדינה. סמוטריץ' פרסם פוסט ברשתות וכתב "בג"ץ הורס את הדמוקרטיה ואת ביטחון אזרחי ישראל".

שר האוצר הוסיף צילום מצו עליו חתמו השופטים גרוסקוף, כנפי-שטייניץ ועמית. אז פסקו צו על תנאי נגד חוק שקבע איסור להעסקת מורים שהזדהו עם מעשי טרור.