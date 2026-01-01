יוצאת "האח הגדול" ממשיכה לקטוף קמפיינים במקביל לשירות הצבאי במילואים, הפעם עם מותג האיפור של עדה לזורגן. כל הפרטים

כוכבת "האח הגדול" לשעבר תרצה כהן יודעת לשלב בין הפרסום, חיי האזרחות ושירות מילואים. רק בימים האחרונים חזרה לסבב מילואים נוסף, בתור קצינת לוגיסטיקה. היום (חמישי) מדווח כי היא נבחרה לשמש כשגרירה של מותג האיפור הוותיק של עדה לזורגן, כך לפי פרסום של גיל משעלי ב-mako.

במסגרת שיתוף הפעולה, היא תככב בצילומים למוצרים חדשים שיושקו בקרוב, תופיע במסעות פרסום מגוונים ותשתלב באירועים של החברה לאורך השנה. הכוכבת בת ה-23, שכבר חתמה עם סוכנות "רייז" ומייצגת מותגים כמו "רנואר" ו"Z-Sport", מוכיחה שהדרך שבחרה אכן מביאה הצלחה.

מהבית הסגור לעולם הפרסום

כהן זכתה לאהדה רבה בקרב צופי התוכנית, בזכות אישיותה התוססת והביטויים הייחודיים לה שהפכו לוויראליים. היא גם הייתה חלק ממשולש רומנטי עם ארז איסקוב ומאי ערב, שסיפק דרמה רבה למסך. אלא שמאז היציאה מהבית, חייה האישיים לקחו כיוון חדש: היא נמצאת כיום בזוגיות עם דורון ליידנר, שחקן כדורגל בן 23 מהפועל תל אביב, כפי שנחשף לראשונה על ידי מערכת "ערב טוב".

במקביל, איסקוב וערב התקרבו זה לזה, מה שהוביל לשאלות רבות מצד המעריצים. כהן עצמה התייחסה לכך בראיון עם mako, והבהירה את עמדתה. היא הודיעה כי אין לה שום עניין עם השניים, וכי היא מתעסקת בעצמה וענייניה האישיים.

הקמפיין החדש עם עדה לזורגן מצטרף לשורה של הישגים, שמוכיחים את הפופולריות של כהן בקרב מותגים. למרות שלא זכתה בפרס הגדול בתוכנית, נראה שהיא בונה לעצמה קריירה מבטיחה בתעשיית הבידור והפרסום, עם פוטנציאל להכנסות יפות.