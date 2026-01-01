חדשות סרוגים | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 01.01.2026 / 12:45

אחרי חודשים של היעדרות, ענקית התעופה נחתה שוב בישראל וחידשה את הקו הישיר • עם מסלול מקוצר מעל סעודיה וטיסה של כ-5.5 שעות בלבד – התחרות על הכיס של הטסים למזרח נפתחת מחדש

לאחר הפסקה בעקבות המצב הביטחוני, ענקית התעופה ההודית אייר אינדיה נחתה היום (חמישי) שוב בנתב"ג. חזרתה של החברה מסמלת צעד חשוב בחיבור בין המדינות וצפויה להגביר את התחרות על הקווים למזרח. השמיים ממשיכים להיפתח: בשורה משמחת לנוסעים הישראלים ולאנשי העסקים – חברת התעופה הלאומית של הודו, אייר אינדיה, חידשה היום (ה') באופן רשמי את פעילותה בישראל. מטוס החברה נחת בנמל התעופה בן גוריון, ובכך סימן את חזרתו של אחד הקווים המבוקשים והחשובים ביותר המחברים את ישראל למזרח הרחוק. בשורה לתיירים ולאנשי העסקים חזרתה של אייר אינדיה היא אירוע משמעותי בענף התעופה המקומי. החברה מפעילה טיסות ישירות בקו דלהי-תל אביב, קו שזכה לפופולריות עצומה מאז השקתו, בזכות מסלול הטיסה המקוצר העובר מעל סעודיה ועומאן. מסלול זה קיצר את זמן הטיסה לכ-5.5 שעות בלבד בהלוך, והפך את הודו ליעד נגיש ונוח מתמיד.

