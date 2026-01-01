בית משפט השלום בתל אביב-יפו קיבל את תביעתה של שרה נתניהו נגד סילבי גנסיה, וקבע כי גנסיה חייבת לשלם פיצוי בסך 100,000 ש"ח בגין לשון הרע, בנוסף ל-20,000 ש"ח שכר טרחת עורך דין

בית משפט השלום בתל אביב-יפו קיבל את תביעתה של שרה נתניהו נגד סילבי גנסיה, וקבע היום (חמישי) בפסק הדין, כי גנסיה חייבת לשלם פיצוי בסך 100,000 ש"ח בגין לשון הרע, בנוסף ל-20,000 ש"ח שכר טרחת עורך דין והחזר אגרה.

נזכיר כי התביעה הוגשה בשנת 2020 בגין שני פרסומים שפורסמו על ידי גנסיה בדצמבר 2019 ובמאי 2020, שלטענת נתניהו מהווים לשון הרע. גנסיה, לשעבר עובדת במעון הרשמי, לא הגישה את סיכומיה במועדים שנקבעו ואף לא פנתה בבקשה להארכה או בהסבר למחדל.

בחודש מאי האחרון, גברת נתניהו העידה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, במסגרת התביעה שהגישה עובדת המעון לשעבר סילבי גנסיה על סך 650 אלף שקל. גנסיה תבעה את נתניהו ואת משרד ראש הממשלה וחברת הניקיון "מוריה" שהעסיקה אותה על התעמרות במקום העבודה, פגיעה בשמה הטוב וסעיפים נוספים.

על פי כתב התביעה, ההתעמרות של שרה נתניהו בגנסיה כללה דרישה להחלפת בגדיה כמה פעמים לאורך יום העבודה, הטלת קנסות ועונשים, וצעקות. נתניהו באה לדיון מלווה בדוד שרן, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה, וכן דובר משפחת נתניהו עופר גולן ודובר הליכוד גיא לוי.

