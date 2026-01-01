פרשנית חדשות 12 סיוון כהן, טענה כי אין מקום טוב יותר לגור בו מאשר ישראל, למרות "שהפצ"רית מסבכת את כולנו עם פרשת שדה תימן"

פרשנית חדשות 12 ‏סיון כהן, פתחה היום (חמישי) את טורה ברדיו 103fm בקריאה לציבור להפסיק להתלונן שכן ישראל היא המקום הטוב ביותר לחיות פה.

"תפסיקו להיות חמוצים, תפסיקו. רק תלונות, רק מה רע, תפסיקו להיות חמוצים. הכלכלה שלנו פורחת אנשים טסים לחו״ל, נוסעים על רכבים חדשים, איכות החיים פה טובה, מזג אוויר פנטסטי וחופי ים של החלומות, כל זה נכון, יש לנו באמת באמת ארץ נהדרת, ארץ זבת חלב ודבש ובעיניי באמת שיש לנו גם את העם הטוב בעולם, לא מכירה עוד עם עם לב ונשמה כמו הישראלים.

אבל, וזה אבל גדול, המונח הזה ״חמוצים״ הוא ביזיון ומגיע ממחוזות המיתוג של מלחמת התקומה ועוד".

עוד היא הוסיפה: ‏"אי אפשר להתעלם ולטשטש את האסון הגדול ביותר שקרה לנו מאז השואה, אי אפשר להגיד הכל סבבה כשמשפחות שכולות לא מצליחות להרים את הראש מהמיטה בבוקר ‏כשחטופים שחזרו נאלצים לפנות לציבור ולבקש גיוס המונים, כשאנשים שעברו את הטבח הנוראי הזה מרגישים שבגדו בהם.

‏כשקהילה שלמה עדיין חיה את המשפט של חיים פרי בשבי: "לא יחזירו אותנו כי אנחנו שמאלנים" כשבתוך הכוורת הכי סודית של ראש הממשלה קיבלו כסף מהאנשים שרוצים בהשמדתנו, הקטארים, כשהפצ״רית מסבכת את כולנו עם פרשת שדה תימן כשיש מי שדואג לקרוע אותנו כל יום מבפנים. הכאוס משרת אנשים מסוימים וגומר אותנו".

לסיום היא כתבה: ‏"תציצו בערוץ הכנסת, שקית ההקאה עליי. ‏אז לסיכום, למרות כל זה מדינת ישראל היא המקום הטוב בעולם לחיות בו בעיניי ויחד עם זאת ‏אנחנו חייבים להתחיל דחוף תהליך של ריפוי ושיקום, ‏כי אין לנו ארץ אחרת".