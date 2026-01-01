לאחר שחשפנו כי מועמד הגוש הליברלי ליו"ר קק"ל הוא אייל אוסטרינסקי, כעת נודע ל'סרוגים' כי מתוך הגוש פנו לחבר הכנסת לשעבר שלום שמחון כדי שיתמודד גם הוא על ראשות הקרן

לאחר שחשפנו כי מועמד הגוש הליברלי ליו"ר קק"ל הוא אייל אוסטרינסקי, איש מפלגת העבודה, כעת נודע ל'סרוגים' כי מתוך הגוש רוצים להציע מועמד אחר לראשות הקרן. בימים האחרונים פנו גורמים מתוך הגוש הליברלי לחבר הכנסת לשעבר שלום שמחון והציעו לו להתמודד לראשות קק"ל.

שמחון היה חבר כנסת במפלגת העבודה בין השנים 1996-2013, וכיהן בין היתר כשר הכלכלה והתעשייה ושר החקלאות, ואף נבחר בעבר בשנת 2010 לכהן כיו"ר קק"ל אך בעקבות פניית היו"ר דאז אפי שטנצלר לבית המשפט המחוזי, המינוי סוכל.

ברמת העיקרון, יו"ר קק"ל נבחר מבין חברי הדירקטוריון שנבחרו מוקדם יותר השבוע, ושמחון אינו נמנה עליהם. אך לפי תקנון קק"ל בתהליך דיי פשוט ניתן להחליף בין חברי הדירקטוריון וכך יוכל להיסלל הדרך למינויו של שמחון.

הבחירות ליו"ר אמורות להתקיים היום (חמישי) אחר הצהריים, ולכן הסיכוי שנראה פה מחטף הוא יחסית נמוך, אך עדיין אפשרי. כאמור, המועמד כרגע הוא אייל אוסטרינסקי שסביר שיקבל את רוב הקולות וייבחר, אך אם ברגע האחרון יציעו מועמד נוסף, התוצאה פחות ודאית.

מטעם ח"כ עודד פורר, נציג ישראל ביתנו במשא ומתן למוסדות הלאומיים לא נמסרה תגובה.

מטעם מפלגת 'הדמוקרטים' מסרו שאינם מכירים פנייה לשלום שמחון.

שלום שמחון אישר שקיבל פנייה ומסר בתגובה: "הייתה אלי פנייה. הפנייה לא הגיעה לא מישראל ביתנו וגם לא מיש עתיד! אני לא מתמודד מול איש. אמרתי שהקק״ל לא היה בתוכניות שלי לעת הזאת. יחד עם זאת מפאת חשיבות המוסדות הלאומיים ובמיוחד הקק״ל אסכים לתת כתף אם זה מייצר שקט ועושה שכל. ובעיקר שומר על הקק״ל למען הדורות הבאים. בלי קשר איני חבר כבר הרבה שנים בשום מסגרת פוליטית ואיני מעורב. אני גם חושב שמאיר כהן היה מועמד ראוי ומשמעותי לתפקיד זה".