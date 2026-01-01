ההפגנות באיראן ממשיכות להחמיר, מפגינים הציתו בתי ממשל ומפקדות, ובתיעוד חריג במיוחד העלו בלהבות שוטר שנפגע מבקבוק תבערה

עוד לילה של מחאות קשות ביותר באיראן, מפגינים הציתו מבני ממשל, מפקדות משטרה ומרכזי מעקב מטעם המשטר. מפגינים מתעמתים עם שוטרים והבאסיג' בעזרת אבנים ובקבוקי תבערה. בסרטון חריג, תועד שוטר איראני מכוח פיזור הפגנות נפגע על ידי בקבוק תבערה.

איראן ממשיכה להידרדר לאנרכיה, במהלך הלילה האחרון של ההפגנות, דווח על מקרים רבים של ירי לעברי מפגינים. שבתגובה פעלו באופן אלים אף יותר מהלילות האחרונים. מפגינים הציתו מבני ממשל, כולל בית המושל בקראג'.

מאוחר יותר אל תוך הלילה, מפגינים נחסמו על ידי שוטרים ואנשי באסיג', זרוע הדיכוי של משמרות המהפכה בשירות המשטר. המפגינים החלו לתקוף את כוחות המשטר בעזרת אבנים, ואז גם בעזרת בקבוקי תבערה.

שוטר אחד נפגע מבקבוק תבערה בתיעוד חריג שיצא מהמדינה, ועלה בלהבות. מצבו לא פורסם.