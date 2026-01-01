המשטרה מזהירה את הציבור כעת מפניי מזג האוויר הסוער הלילה: "חל איסור לחצות כבישים וערוצי מים מוצפים, בין אם ברכב ובין אם ברגל, שכן מדובר בסכנת חיים"

לקראת מזג האוויר שצפוי להיות סוער במיוחד הלילה, המשטרה מפרסמת כעת (חמישי) הנחיות והוראות לציבור כיצד להיזהר. המשטרה הודיעה כי כבישים רבים ברחבי הדרום מאשדוד ועד ים המלח, ייחסמו.

עוד הודיעו במשטרה כי כוחות רבים ייפרסו באזורים המועדים לפורענות ובצירים המרכזיים, במטרה לשמור על בטיחות משתמשי הדרך ולתת מענה מהיר לכל אירוע חריג. במשטרה הדגישו כי "חל איסור לחצות כבישים וערוצי מים מוצפים, בין אם ברכב ובין אם ברגל, שכן מדובר בסכנת חיים", וקראו לציבור להישמע להנחיות הכוחות בשטח.

בנוסף, המשטרה מזהירה מפני הגעה לאזורים בהם קיים חשש לשיטפונות והצפות, וקוראת לציבור לוותר על טיולים בנחלים ובשטחים פתוחים, להימנע מכניסה לחניונים תת קרקעיים ולמעליות מוצפות, ולהתאים את הנהיגה לתנאי הדרך. נהגים מתבקשים לשקול דחיית נסיעות שאינן הכרחיות.