מהשחייה והריצות הארוכות, דרך בית "האח הגדול", ועד כיסא מגישת המהדורה המרכזית: עשרה רגעים ותחנות בקריירה של מגי טביבי, הפנים של ערוץ 14

מהילדה מחולון, דרך האח הגדול ועד אחת הפנים המזוהות ביותר עם מסך החדשות: לרגל יום הולדתה של מגי טביבי – עשרה רגעים ותחנות בקריירה של מי שהפכה בתוך שנים ספורות לדמות מרכזית בטלוויזיה הישראלית.

1. במקור מרגרט

מגי טביבי נולדה בשם מרגרט קקולי בחולון. ילדות עירונית רגילה – אבל עם משמעת גבוהה ושאיפה למצוינות, שהופיעו כבר בגיל צעיר.

2. בילדות הייתה במים

לפני מצלמות ואולפנים, טביבי הייתה שחיינית תחרותית. היא התאמנה בהפועל חולון, התחרתה במשחים ארוכים, ואף זכתה בסגנות אליפות ישראל לנערות במשחה ל־3 ק"מ במים פתוחים. שם צברה משמעת יומיומית וניסיון תחרותי – הרבה לפני עולם המסך.

3. ממסלולי ריצה לצה"ל

בהמשך עברה גם לריצות ארוכות כחלק מנבחרת ישראל. בצה"ל שירתה ביחידת המעברים של חיל המשטרה הצבאית – שירות אינטנסיבי ורחוק לחלוטין מעולם הבידור.

4. משפטים, לא משחק

אחרי השחרור פנתה למסלול אקדמי סולידי, והשיגה תואר ראשון במשפטים במכללה למינהל. בשלב הזה, קריירה טלוויזיונית עדיין לא הייתה על השולחן.

5. הכניסה לאח הגדול

ב-2018 נכנסה לבית "האח הגדול" בעונה התשיעית. היא לא זכתה, והודחה יחסית מוקדם, אבל החשיפה פתחה דלתות. לראשונה, הציבור הרחב הכיר את מגי.

6. ניסיון להישאר בפריים

אחרי הריאליטי לא נעלמה. למדה משחק, חתמה בסוכנות שחקנים, הופיעה בתפקידי אורח והנחתה תוכניות מוזיקה ובידור, ניסיון לצבור זמן מסך גם מחוץ לפורמט הריאליטי.

7. המעבר לאקטואליה

בנובמבר 2021 הצטרפה לערוץ 14 והחלה להגיש את מהדורת החדשות המרכזית. המעבר מבידור לאקטואליה לא היה מובן מאליו – והתגובות היו בהתאם.

8. לבד בפריים

ביוני 2022 קיבלה את המהדורה בהגשה לבד, עם השקת לוח השידורים החדש של הערוץ. מאז הפכה לפנים המזוהות ביותר עם שידורי החדשות שלו.

9. גם מחוץ לאולפן

במקביל לעבודה היומיומית בחדשות, החלה להנחות טקסים ואירועים ממלכתיים – מטקסי זיכרון ועד טקס הדלקת המשואות ופרס ישראל.

10. נוכחות ציבורית

מעבר לעבודתה כמגישת חדשות, טביבי נוכחת גם בשיח הציבורי דרך רשתות חברתיות וראיונות, שבהם שיתפה בתהליכים אישיים הקשורים לאמונה ולזהות. שילוב זה ממשיך לעורר עניין ותגובות סביב דמותה והקו שהיא מייצגת.