נתוני הרייטינג של אמש היו זהים לכל הימים שקדמו להם בשבועיים האחרונים, כשערוץ 14 נדחק למקום השלישי כמעט לאורך כל הערב. רק משבצת אחת הצילה את כבודו

כמו בכל השבוע האחרון, גם אמש ערוץ 14 הסתפק במקום השלישי כמעט לאורך כל הערב, אחרי ששוב לא הצליח לגבור על תכניות הריאליטי של קשת 12 ורשת 13 "הכוכב הבא" ו"ווארט". רק משבצת אחת הצילה את כבודו של הערוץ והגיעה למקום השני, בו התמקם הערוץ דרך קבע בשנים האחרונות.

בגזרת השעה 19:00: המהדורה המוקדמת, קשת 12: 9%. אזור בחירה, רשת 13: 6.7%ץ שבע עם שלזינגר וברדוגו, ערוץ 14: 5.5%. שבע עם שרון גל בערוץ ,i24News עם 1.6%. שבע, כאן 11: 1.5%.

בגזרת החדשות: חדשות 12: 13.1%. חדשות 14: 7.9%. חדשות 13: 5.9%. חדשות 11: 4%. חדשות i24News: 1.2%.

בגזרת הפריים טיים: הכוכב הבא, קשת 12: 13.5%. ווארט, רשת: 8.2%. הפטריוטים, ערוץ 14: 7.9%. זהו זה, כאן: 4.2%.

בגזרת הלייט נייט: גיא פינס, קשת 12: 7.7%. הצינור, רשת: 5.6%. סטורי לילה, ערוץ 14: 3.4%. חדשות הלילה, כאן: 1%.