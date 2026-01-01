חבר הכנסת שמחה רוטמן הגיב היום (חמישי) בערוץ הכנסת לדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טרמאפ, כי עזה לא תשוקם עד שחמאס יתפרק מנשקו: ""לא יהיה שיקום, ללא שהחמאס יפורק מנשקו, טראמפ מאמץ את האידאולוגיה של הציונות הדתית!".
כזכור בתחילת השבוע במפגש בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לטראמפ אמר נשיא ארצות הברית, אמר כי השיחות התמקדו בחמאס ובסוגיית הפירוז. “דיברנו על חמאס ועל פירוז. יינתן זמן למהלך של פירוק חמאס. אם הם לא יתפרקו מהנשק כפי שהוסכם – זה יהיה רע מאוד עבורם".
באמירה מעניינת, טראמפ נשאל בקשר להגירה מהרצועה, וציטט סקר שראה שמדבר על זה ש"יותר מחצי מהתושבים בעזה היום עוזבים אם הייתה להם אפשרות", ושוחח על זה שהוא מאמין שהרבה יותר מחצי היו רוצים לעזוב, אך הסביר כי "כרגע עוזרים לעזה, אנחנו לא רוצים את הסערה התקשורתית".
א
באמת?? הרעיון שעזה לא תשוקם עד שחמאס יתפרק מנשקו הוא לא הדרישה של נתניהו מאז ומתמיד??? כולל הגירה מעזה שנתניהו חוזר שוב ושוב על תמיכתו בה!!09:27 01.01.2026
