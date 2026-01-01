אבדיה והחברים לא עמדו מול הקבוצה הטובה בעולם והובסו ב-29 הפרש, אך המשיך לעורר סערה: "זה נראה כמו אזור מלחמה"

דני אבדיה סיים הלילה (בין רביעי לחמישי) את השנה הטובה בקריירה שלו מול אלופת ה-NBA אוקהולומה סיטי. אבדיה והחברים בפורטלנד טרייל בלייזרס, לא עמדו מול הקבוצה הטובה בעולם והובסו ב-29 הפרש.

הכוכב הישראלי זכה לכבוד כשמאמן אוקהולומה מארק דייגנולט הכין תוכנית מיוחדת לעצור אותו.התוכנית של דייגנולט עבדה ואבדיה ב-17 נקודות, שבע ריבואנדים, ושבעה אסיסיטים לצד שתי חטיפות וחסימה.

מדובר בנתונים לא רעים, אך נמוכים מהממוצע של הפורוורד הסערה סביב הישראלי שמועמד לאולסטאר המשיכה, ואוהד צייץ: "כל פעם שאני מצייץ על דני אבדיה, אזור התגובות מתחיל להיראות כמו אזור מלחמה".

מאמן האלופה אמר עליו במסיבות העיתונאים בסוף המשחק: "הוא יקבל כמה (ניסיונות). הוא יהיה במצב התקפה כל הזמן. אתה עדיין צריך להיות פיזי איתו, אילצנו אותו לזריקות קשות.". אמש פרסמנו כי הכוכב הוא עורר סערה לאחר שהגיע למרחק נגיעה מטריפל דאבל יום קודם, ונטען שההישג המרשים "נגזל" ממנו. הסערה גם עוררה הלילה סערות ברשת וקריאות אנטישמיות.

Deni Avdija intercepts the pass by Jalen Williams for his first steal of the night#RipCity דני אבדיה קורא את המסירה של ג'יילן וויליאמס.

מצד אחד אוהדים שיתפו את הסרטון בו ריבואנד שנראה שהוא לוקח במהלך המשחק נרשם לזכות חברו לקבוצה, מה ש"גזל" ממנו את ההישג המרשים. אך אוהדים אחרים גם תקפו את האהדה כלפיו, חלקם בקריאות אנטישמיות. אוהד כתב: "דני אבדיה, הידוע גם כ"הטרוריסט", הורג אותם על המגרש ומחוצה לו".