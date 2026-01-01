ועדת הבחירות של הליכוד קיבלה לאחרונה החלטה תקדימית שלא לפרסם את תוצאות הבחירות לוועידת הליכוד במועצת בנימין. ל'סרוגים' נודע כי חבר ועדת הבחירות שהוביל להקפאת התוצאות הוא קרוב משפחתם של 7 מתמודדים

בבחירות שהתקיימו לפני כחודש לוועידת הליכוד, בסניף הליכוד במועצה האזורית בנימין ניצחה רשימת "פורום הניצחון" של ח"כ עמית הלוי.

עם זאת, ועדת הבחירות של הליכוד קיבלה לאחרונה החלטה תקדימית שלא לפרסם את תוצאות הבחירות במועצה האזורית בנימין בלבד, בזמן שהתוצאות בכל שאר הארץ פורסמו כבר. זאת עד להגשת ערעור, צעד שאין לו תקדים בעבר.

באתר הליכוד מצוין כי התוצאות לא אושרו "בשל הצהרה על כוונה להגיש עתירה על תוצאות הבחירות", זאת למרות שבמועד הוועדה לאישור התוצאות בשבוע שעבר, עוד לא הוגש ערעור אלא רק הצהירו על הכוונה להגיש. הערעור עצמו הוגש רק אתמול (רביעי), המועד האחרון להגשת ערעורים.

אחד מחברי ועדת הבחירות, הוא שבח שטרן, ח"כ לשעבר מטעם הליכוד. עיון ברשימת המתמודדים לסניף הליכוד בבנימין מגלה שלא פחות מ-7 קרובי משפחה של שטרן התמודדו בבחירות, ולבסוף לא נבחרו. בנוסף, שטרן עצמו השתתף בקמפיין הבחירות של "המטה הלאומי" שרצו יחד עם הרשימות של ח"כ אביחי בוארון, יו"ר החטיבה להתיישבות ישי מרלינג, ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ ושלמה פייג.

למרות ניגוד העניינים המובהק, שטרן לא פסל עצמו מוועדת הבחירות וגם לא מהדיון שעסק בבחירות בסניף בנימין. יתרה מכך, בפרוטוקול ועדת הבחירות מצוין מפורשות כי: "הוועדה מאשרת פה אחד את תוצאות הבחירות כפי שהגדרתי אותן, למעט את התוצאה במועצה אזורית מטה בנימין לוועידה לאור הערתו של שבח שטרן" (ההדגשה לא במקור). כלומר, שטרן עצמו גרם לכך שלא אישרו את תוצאות הבחירות בסניף בנימין, למרות שהדבר נוגע ישירות לבני משפחתו.

רשימת "פורום הניצחון" שלחה מכתב באמצעות משרד עורכי דין ארבוס, קדם, צור ליו"ר ועדת הבחירות השופט בדימוס מנחם נאמן, בבקשה לבטל את ההחלטה ולאשר את תוצאות הבחירות. כאמור, אתמול הוגש הערעור הרשמי על התוצאות.

תגובת שבח שטרן

משבח שטרן נמסר בתגובה: "כל חברי ועדת הבחירות של הליכוד, למעט יו"ר הועדה – השופט בדימוס מנחם נאמן – נבחרים בבחירות פנימיות על ידי בעלי אינטרסים פוליטיים פנימיים בליכוד. לפיכך, לפי החוקה, הועדה אינה מקבלת הכרעות ברוב, אלא אך ורק פה אחד. אם זה לא פה אחד, דהיינו – יש מחלוקת פוליטית בין מרכיביה, מכריע יו"ר הועדה, והוא אכן מפעיל מעת לעת את סמכותו זו. כך בדיוק נוהגת וועדת הבחירות לכנסת. (ח"כ עמית הלוי יוכל לספר לך על זה…)"

כולם עושים את זה

"אין מניעה מחבר הוועדה לייצג אינטרסים פוליטיים. ואכן – כל חברי הועדה מייצגים את האינטרס הציבורי הכולל לצד אינטרסים צרים של קבוצותיהם. כך מתקיים האיזון הרצוי. אגב, לכל חברי וועדת הבחירות יש בני משפחה, שמכהנים במרכז הליכוד. ב-12 השנים שאני מכהן כחבר הוועדה מעולם איש מהם לא פסל את עצמו מלדון בנושא כלשהו, וגם אני לא חרגתי הפעם מנוהג זה."

"במקרה דנן הוגשה עתירה לביה"ד להוציא צו מניעה על אישור תוצאות הבחירות במטה בנימין, וזאת עד לבירור טענות על פגמים קשים ומהותיים בניהול הבחירות בסניף, שנוצרו מכשל ניהולי של מינהלת התנועה. פגמים אלו יצרו פגיעה מהותית בזכות להיבחר של 58 מועמדים, אמנם בתוכם גם אחדים מבני משפחתי.

ביה"ד אמנם נמנע מהוצאת צו מניעה, אבל רמז בבירור לוועדת הבחירות, שלא לאשר את התוצאות בבנימין עד לבירור יסודי של העובדות.

בוועדת הבחירות הצעתי להשעות את האישור של תוצאות בנימין בכפוף להגשת ערעור לוועדת הבחירות עד 31/12/25. ועדת הבחירות אישרה לשמחתי פה אחד, לרבות השופט, את הצעתי בגלל חומרת הבעיות. הטענות לגופן יתבררו בקרוב, אחרי שהוגש עירעור מפורט על הכשלים שהיטו את התוצאה בסניף בנימין."