מהבמה התובענית של "סיפור הפרברים" ועד הפריים טיים: מגי אזרזר מדברת על המשברים, החזרה של "חברות", העונה החדשה של "מי זאת" – והבחירה לשים את האימהות לפני הכול

בפרמיירה החגיגית של המחזמר סיפור הפרברים בתיאטרון בית ליסין, פגשנו את מגי אזרזר רגע אחרי שירדה מהבמה. בריאיון לסרוגים היא מדברת בכנות על האתגר הפיזי החריג של התפקיד, על רגעי המשבר במהלך החזרות – וגם על ההמשך הטלוויזיוני: הסיטקום "חברות" שחוזר למסך, והסדרה "מי זאת" שעולה בעונתה השנייה. בתוך כל זה, אזרזר מסבירה גם למה מבחינתה סדרה משותפת עם בעלה קותי סבג לא עומדת על הפרק.

צפו בראיון עם מגי אזרזר

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (הראיון עם מגי אזררז לסרוגים)

"לא חשבתי שאגיע לרגע הזה"

אזרזר מודה שהדרך לבמה לא הייתה מובנת מאליה: "הלב שלי היה על הבמה. באמת. לא היה לי פשוט בכלל. הייתי בשוק שסיימתי את זה. לא האמנתי שאגיע בלי להיפצע, בלי לשבור משהו, בלי צרידות. כל הזמן אמרו לי 'קטן עלייך', אבל ההצגה הזו לא קטנה עליי. היא אולי למידותיי – אבל לא קטנה עליי".

לדבריה, במהלך העבודה על ההצגה עלו גם מחשבות על פרישה: "חשבתי לפרוש פעמיים. לא ידעתי איך אומרים דבר כזה. אבל אלדר הבמאי גרם לי להישאר, ואני ממש גאה בעצמי שעשיתי את זה".

ריקוד, אינטנסיביות ופחד להישאר מאחור

על הקושי הפיזי היא מספרת: "זה ריקוד וכוריאוגרפיה ברמות קשות. זה שאני יודעת לרקוד לא אומר שאני יודעת ללמוד כזו כוריאוגרפיה ולעמוד ליד רקדנים מקצועיים. פחדתי להיראות שונה בנוף. יש קטעים שנראים קלים, אבל הם מטורפים – כניסות, ריצות, כמעט בלי אוויר".

גם על המסך: "מי זאת" ו"חברות"

במקביל לתיאטרון, אזרזר ממשיכה גם בטלוויזיה עם שתי סדרות. הסדרה מי זאת חוזרת בעונה שנייה ותעלה לשידור ב-22 בינואר, ועל מה שמחכה בה היא אומרת: "זו הולכת להיות עונה מטורפת. הוספנו טיבול גברי, יש הברקות ויציאות. באמת טרלול".

במקביל, הסיטקום חברות צפוי להצטלם בהמשך לעונה נוספת, שש שנים אחרי שירד מהמסך. על שמועות על שינויים בדמויות, שעליהן סיפר לנו קובי, היא מבהירה בפשטות: "אני לא יודעת על שינויים. קובי ממציא דברים, ואתם מאמינים לו".

על סדרה עם קותי

ברשת עלו לא מעט קריאות לתוכנית משותפת שלה עם קותי סבג, אבל אזרזר מצננת את ההתלהבות. "זה מחמיא", היא אומרת, "אבל טיקטוק לא מפרנס אותי. שיפנו אלינו מקשת או מכאן 11 – ונגיד להם לא". "זה מורכב", היא מסבירה."מי יישאר עם הבנות? אני אוהבת שהן איתי, קרוב אליי"

בקצב שלה

כשנשאלה אם יש תפקידים שמבחינתה מרגישים מוגזמים או מוקדמים מדי בשלב הזה, אזרזר מודה שיש כאלה. "יש תפקידים שאני מרגישה שעוד מוקדם לי אליהם", היא אומרת, אך מדגישה שהיא לא פוסלת דבר באופן מוחלט: "אני לא אומרת שבחיים לא אעשה. כשמגיעה הצעה – פותחים את הדלת, בודקים אם היא נכונה".

על בחירת תפקידים בהמשך היא מסכמת בלי הצהרות גדולות: "זה עניין של תחושה. של נשימה. אם זה מרגיש נכון – אז כן".

החיים שמחוץ למסך