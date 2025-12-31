צעירים מקרית שמונה (בגיל 20 ו-23) נעצרו השבוע לאחר שניסו לגנוב שרשרת וצמיד יוקרתיים מחנות בקניון בכרמיאל. השניים נכנסו לחנות וביקשו מהמוכרת לראות את התכשיטים מקרוב, ברגע שאחד מהם החזיק אותם בידו – הוא נמלט מהמקום, יחד עם חשוד נוסף.

(צילום: דוברות המשטרה)

המשטרה החלה במרדף אחרי הרכב שנמלט מהקניון, עד שהשוטרים עצרו את השניים בכביש 85 ליד צומת עמיעד. התכשיטים שהחשודים ניסו לגנוב, עומדים על שווי של כ-50 אלף שקלים. לאחר שנתפסו, נעצרו השניים ונחקרו במשטרה. בהמשך יתקיים דיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בעכו.

(תיעוד המרדף המשטרתי. צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

 