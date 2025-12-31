צעירים מקרית שמונה (בגיל 20 ו-23) נעצרו השבוע לאחר שניסו לגנוב שרשרת וצמיד יוקרתיים מחנות בקניון בכרמיאל. השניים נכנסו לחנות וביקשו מהמוכרת לראות את התכשיטים מקרוב, ברגע שאחד מהם החזיק אותם בידו – הוא נמלט מהמקום, יחד עם חשוד נוסף.
המשטרה החלה במרדף אחרי הרכב שנמלט מהקניון, עד שהשוטרים עצרו את השניים בכביש 85 ליד צומת עמיעד. התכשיטים שהחשודים ניסו לגנוב, עומדים על שווי של כ-50 אלף שקלים. לאחר שנתפסו, נעצרו השניים ונחקרו במשטרה. בהמשך יתקיים דיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בעכו.
