תועדו במהלך השוד: בסוף השבוע האחרון הגישה יחידת התביעות של מחוז ת"א כתב אישום נגד תושב בת ים בן 54, שחשוד בפריצה וגניבה מחנות בגדים בשנקין

תועדו במהלך השוד: בסוף השבוע האחרון הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום נגד תושב בת ים בן 54, שחשוד בפריצה וגניבה מחנות בגדים ברחוב שנקין בעיר. הם גם ביקשו להאריך את מעצרו עד סוף ההליכים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כתב אישום פורץ חנות בגדים 15.12 | צילום: דוברות המשטרה

הפריצה התרחשה בלילה של ה-4 בדצמבר. לפי החשד, הנאשם הזה הגיע לחנות יחד עם עוד חשוד אחד בשעות הקטנות של הלילה, פרצו פנימה, תפסו בגדים בשווי של בערך 7,400 שקלים במהירות ונעלמו.ברגע שהגיע הדיווח, שוטרי תחנת לב תל אביב פתחו מיד בחקירה מהירה.

עוד באותו נושא נתפס על חם: הדיירים נפשו בחו"ל וגילו פורץ באמצעות המצלמות 10:37 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בעזרת עבודה של אנשי המז"פ וסריקה של צילומי מצלמות האבטחה מסביב, הם הצליחו לזהות את החשוד הראשי תוך פחות מ-48 שעות – ממש עבודה יעילה.הוא נעצר, המעצר שלו הוארך כמה פעמים בבית המשפט, ובסוף השבוע האחרון הוגש כאמור כתב האישום על פריצה וגניבה בצוותא. במשטרה עדיין עובדים קשה כדי לתפוס את השותף השני שמופיע בתיעוד המצלמות.