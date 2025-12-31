אחרי שמשחק ביתי של הפועל תל אביב הוזז לבולגריה בגלל החלטת ממשלת טורקיה, משחק ביתי מול פריז ידחה בחודשיים בגלל היעדר טיסות ישירות מטורקיה

אחרי שמשחק ביתי של הפועל תל אביב הוזז לבולגריה בגלל החלטת ממשלת טורקיה, היום (רביעי) האדומים הודיעו לאוהדים כי משחק ביתי מול פריז ידחה בחודשיים בגלל היעדר טיסות ישירות מטורקיה.

לפריז יש שבוע כפול של משחקי חוץ ביורוליג בעוד שבועיים ולפי חוקי היורוליג, בשבוע כפול חייב להתאפשר טיסה ישירה בין המשחקים. הצרפתים יתארחוה אצל אפס אנאדולו בטורקיה. בגלל היעדר טיסות ישירות לישראל, הם לא יוכלו לטוס למשחק מול הפועל תל אביב שהיה אמור להתקיים בתשיעי בינואר.

עוד באותו נושא בגלל החלטת ממשלת טורקיה: הפועל ת"א תשחק משחק בית בבולגריה 15:05 | שמחה רז 0 0 😀 👏

המשחק ידחה כאמור בחודשיים וישוחק בשלישי במרץ. אמש האדומים הובסו בביתם 93:80 מול ז'לגריס קובנה. בעקבות ההפסד הם ירדו למאזן של 13 ניצחונות מול שישה הפסדים ואיבדו את המקום הראשון בליגה הטובה באירופה. הודעת הקבוצה: "אוהדות ואוהדים יקרים, משחק היורוליג נגד פריז שהיה אמור להתקיים בהיכל מנורה ביום 9.1.26 נדחה ליום 3.3.26 בשעה 19:00. כל הכרטיסים שנרכשו יישארו בתוקף, והאוהדים ישמרו על אותו המושב גם במועד החדש של המשחק".

כזכור בשבוע שעבר הפועל תל אביב הודיעה לאוהדיה כי בגלל החלטת ממשלת טורקיה, משחק הבית מול אנדולו אפס איסטנבול יערך בבולגריה ולא בישראל. הודעת הקבוצה: "לפני זמן קצר קיבלנו הודעה מהיורוליג כי המשחק מול אנדולו אפס איסטנבול, שיתקיים ב-20.1.26 יערך בארנה 8888 בסופיה ולא בהיכל מנורה בתל אביב בעקבות הנחיה של ממשלת טורקיה".

בקבוצה הרגיעו את האוהדים: "כפי שכבר הודענו, מחזיקי מנוי יזוכו בסוף העונה על כל משחקי היורוליג שלא ישוחקו בישראל ממועד חזרת המשחקים לישראל".