אחרי שבועות של הפגנות סוערות כנגד ממשלתו, ראש ממשלת בולגריה הודיע רשמית על התפטרותו והתפטרות הממשלה, במה שיכול לבשר שינוי משמעותי ליחסים של ישראל עם המדינה. זלייסקוב נחשב לידיד ישראלי באירופה, כאשר רק לפני חודשים בודדים הגדיר בראיון את ישראל כ-"שותפה אסטרטגית ממעלה ראשונה".

זלייסקוב התמודד בשבועות האחרונים עם גל הפגנות חסר תקדים נגד מדיניותו הכלכלית ונגד חוסר המעש, לטענת המפגינים, במאבק בשחיתות. המחאה הציבורית הלכה והתרחבה, והובילה להצבעת אי אמון שתוכננה להתקיים היום בפרלמנט הבולגרי.

דקות ספורות לפני ההצבעת אי אמון בפרלמנט, הודיע זלייסקוב בנאום טלוויזיוני קצר על התפטרותו ועל התפטרות ממשלתו:

"לא ניתן להמשיך להוביל מדינה כאשר האמון הציבורי נשחק. האחריות מחייבת אותנו לפנות את המקום לממשלה שתוכל לאחד את הציבור"

הממשלה של זלייסקוב נחשבה לאחת התומכות הגדולות בישראל באיחוד האירופי, הן במישור המדיני והן בהצבעות במוסדות האיחוד. אי הוודאות הפוליטית שנוצרה כעת מעלה חשש מפני שינוי קו התמיכה הזה.