קבוצת התקשורת פרטנר מסכמת את שנת 2025 ומספקת נתונים אודות הרגלי הצריכה של הישראלים במספר תחומים – משדר הטלוויזיה הנצפה, מיהם צרכני החשמל הכבדים ביותר, צליל ההמתנה הפופולרי ביותר וגם היעד הפופולרי של ישראלים בחו"ל בהתבסס על נתוני רכישות חבילות סלולר לחו"ל. כל הפרטים בפנים

פרטנר מסכמת את שנת 2025 ומספקת נתונים אודות הרגלי הצריכה של הצרכן הישראלי בקבוצת התקשורת.

השיר הפופולארי בישראל בפרטנר בשירות צליל בהמתנה בנייד Funtone הוא "תמיד אוהב אותי" של ששון שאולוב. לאחריו, מככבים השירים "מלכת הדור" של עומר אדם, "ה' יברך אותך" של אושר כהן, "לא לפנות אלי" של נסרין קדרי ו"אם את כבר הולכת" של נדב חנציס.

בתחום הסלולר, אירועי שחרור החטופים הם שהכתיבו את סדר היום. פרטנר מפרסמת כי האירוע בו תעבורת רשת הסלולר בארץ הגיעה לשיאה, הוא שחרורן אחרי 471 ימים בשבי של רומי גונן, דורון שטיינברכר ואמילי דמארי, ב-19 בינואר, עם קפיצה של 26% בצריכת המידע, לעומת שגרה. האירוע השני שהוביל לשיא תעבורה ברשת, הוא שחרורם אחרי 482 ימים בשבי של גדי מוזס, ארבל יהוד, אגם ברגר וחמישה אזרחי תאילנד, ב-30 בינואר, עם עלייה של 12%.

הישראלים מרותקים לאקטואליה: במהלך מבצע 'עם כלביא' חלה עלייה של עד 30% בצפייה בשירות הטלוויזיה פרטנר +TV. בנוסף, אחד המשדרים הנצפים ביותר הוא גמר האירוויזיון ששודר ב-17 במאי, בו זכתה נציגתנו יובל רפאל במקום השני.

יוון, ארה"ב, איטליה, איחוד האמירויות וקפריסין, הם חמשת יעדי הטיסה הפופולאריים על הישראלים בחו"ל, בדומה לשנה הקודמת. הנתונים מתבססים על רכישות חבילות סלולר לגלישה ושיחות בחו"ל, דרך אתר פרטנר.

בשנה החולפת חלה עלייה של 8% בשליחת מסרונים, כאשר התקופות בהן נשלחות ומתקבלות הכי הרבה הודעות SMS הן לקראת חג הפסח ולקראת חופשת הקיץ. בכל הנוגע לדקות שיחה יוצאות ונכנסות בסלולר, חלה עלייה של 5%, כאשר בחגים הישראלים ממעטים לדבר.

הנתונים אודות הרגלי הצריכה של צרכן החשמל הישראלי, במסגרת פעילות החשמל של החברה, Partner Power, מראים כי הצריכה החודשית הממוצעת למשק בית עומדת על כ-782 קוט"ש (קילו-ואט לשעה), כאשר התשלום החודשי הממוצע למשק בית, לאחר ההנחה של Partner Power, עומד על כ-472 ₪. הצרכנים ה'כבדים' ביותר הם תושבי רמת השרון ומיד אחריהם תושבי הוד השרון, מודיעין-מכבים-רעות, ראש העין ובת ים. מאידך, חמשת הערים עם הצריכה הנמוכה ביותר הם תושבי גבעתיים, קריית ביאליק, קריית מוצקין וחיפה, כאשר את הרשימה סוגרת העיר כרמיאל.

שיא הצריכה היומי בשנת 2025 נרשם ב-15/08, עם צריכה ממוצעת של כ-46.1 קוט"ש למשק בית. הצריכה היומית הנמוכה ביותר נרשמה ב-06/03, עם צריכה ממוצעת של כ-14.5 קוט"ש למשק בית. על-פי נתוני החברה, 71% מהלקוחות מחזיקים במונה חכם, לעומת 29% המחזיקים במונה רגיל.

עוד באותו נושא תוקנה התקלה הנרחבת ברשת 'פרטנר' 15:43 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

המכשירים הנמכרים ביותר בשנת 2025 מוכיחים שהישראלים אוהבים פרימיום. המכשיר הנמכר ביותר בחנויות ואתר פרטנר הוא אייפון 16 פרו מקס בנפח 256GB. בפער לא גדול אחריו, הסמסונג גלקסי S25 אולטרה בנפח 256GB. האביזרים הנמכרים ביותר הם Airpods 4, ה-AirTag ומטעני קיר.