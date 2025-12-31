תושבת ירושלים איימה לרצוח את בן זוגה באמצעות סכין וגם דקרה אותו פעמים רבות, עד שהצליח לברוח ממנה לאחר שפתח את דלת הבית. האישה שנעצרה גם תקפה שוטר, והוגש נגדה כתב אישום

אישה איימה לרצוח את בן זוגה באמצעות סכין בירושלים: התקרית החמורה התרחשה לפני שבועיים בדירה בעיר, לאחר שהתקבלה קריאה במשטרה הקורבן נמצא בחדר המדרגות של הבניין כשהוא סובל מפצעי דקירה ופונה לקבל טיפול רפואי בבית החולים.

מהחקירה עלה כי במהלך ויכוח שאירע בין בני הזוג, נטלה האישה בקבוק בירה ושפכה אותו עליו. לאחר מכן היא ניגשה למטבח ולקחה סכין בעלת להב ארוכה, התקרבה לעברו ואיימה עליו – "יום אחד אתה תירצח".

בשלב זה, תקפה הנאשמת את המתלונן ודקרה אותו ברגלו באמצעות הסכין, תוך שהיא צועקת לעברו: "אני רוצחת אותך, היום יהיה רצח", והמשיכה לנופף בסכין באופן מאיים. בניסיון להגן על עצמו, נמלט המתלונן לחדר הכביסה ודחק את הדלת לסגירתה, בעוד הנאשמת רודפת אחריו. גם אז, דחפה הנאשמת את דלת חדר הכביסה מצידה ואיימה עליו: "אני ארצח אותך, ארצח והילדים יראו את זה כשיהיו גדולים".

בהמשך, הבחין המתלונן מבעד לזכוכית דלת חדר הכביסה כי הנאשמת הניחה את הסכין על השיש. הוא ניגש לסלון בניסיון לצאת מהבית, אולם אז נטלה הנאשמת שתי סכיני מטבח, אחת בכל יד, ניגשה לעברו והחלה לדקור אותו שוב, מספר פעמים נוספות. המתלונן הצליח לפתוח את דלת הבית ולהימלט מהמקום וכאמור. השוטרים נכנסו לדירה ואיתרו במהרה את הנאשמת, בת זוגו של הקורבן. בתוך הדירה אותרו כתמי דם רבים ובכיור המטבח, נמצאו שתי סכיני מטבח גדולות מגואלות בדם, אשר שימשו לביצוע הדקירות. שוטרי תחנת מוריה עצרו את האישה והיא הועברה לחקירה בתחנת המשטרה.

במהלך שהותה בתחנה, היא השתוללה, ירקה על שוטרת ואיימה עליה: "אני עוד אמצא אותך". בהמשך, בעת ליווי הנאשמת על ידי שוטרי התחנה ניסתה לתקוף את השוטרים באמצעות האזיקים, ירקה על שוטר נוסף ולאחר מכן נשכה בחוזקה שוטרת, אשר נזקקה לטיפול רפואי.

עם סיום החקירה, הוגש היום (רביעי) כתב אישום חמור נגדה, לצד בקשה למעצרה עד תום ההליכים, בגין עבירות של פציעת בן זוג בנסיבות מחמירות כשהעבריינית מזוינת, איומים ותקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו.