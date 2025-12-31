בפרק האחרון של הכוכב הבא, אורחת מרגשת הגיעה לאולפן והפתיעה את המתמודד נועם בתן באמצע ביצוע. וגם – הלהקה הוותיקה שעוזבת את התוכנית

אמש (שלישי) שודר פרק של "הכוכב הבא לאירוויזיון" בקשת 12. האורחת שהפתיעה היא לא אחרת מאשר הנציגה שלנו לשנת 2025, יובל רפאל. יחם עם נועם בתן היא ביצעה את "Mon amour", השיר של נציג צרפת באירוויזיון 2024.

צפו בביצוע של נועם בתן יחד עם יובל רפאל:

נועם בתן הוא בין המשתתפים הבולטים ביותר בתוכנית. עוד לפני התוכנית הוא הוציא שירים מקוריים והופיע, והביצועים שהוא מביא למסך חזקים ובלתי נשכחים.

באמצע הביצוע שלו לשיר "Mon amour" הפתיעה אותו יובל רפאל, והשניים ביצעו יחד בצרפתית את השיר. לנועם בתן כבר יש גרסת כיסוי לשיר של נציג צרפת, אותה שחרר לפני כשנה.

ההדחה: הלהקה הוותיקה עוזבת

כמו בכל סוף פרק, גם אמש התבצעה הדחה. מי שעזבו את התוכנית אחרי שלא השיגו את מספר האחוזים המספיק, הם להקת פורטרט.

הלהקה הוקמה בשנת 1989 ולהם שירים שמוכרים לרבים מאיתנו, כמו "הכל מבינה", "כמה זה מתוק", "ואתם רוקדים", "עד אלייך", "מי אמר מי", ועוד.