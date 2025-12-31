בג"ץ הקפיא את עבודתו של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן על דו"חות אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, כשהוציאו צו ביניים המורה לו להימנע מהמשך ביצוע הליכי ביקורת ולזמן אנשים למסירת גרסה, פרטים או מסמכים

בג"ץ הוציא הבוקר (רביעי) צו על תנאי המקפיא את עבודתו של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן על דו"חות אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, והורה לאנגלמן מדוע לא יימנע מביצוע בדיקות מסוימות הנוגעות לאירועים הללו. במקביל, הוצא צו ביניים האוסר בשלב הזה על המשך הליכי ביקורת בנושאים שפורטו בעתירות, לרבות זימון גורמים ומסירת טיוטות או דוחות.

על פי החלטת השופטים דפנה ברק־ארז, דוד מינץ ואלכס שטיין, אנגלמן נדרש להסביר "מדוע לא יימנע מביצוע הליכי ביקורת הנוגעים לאירועי השבעה באוקטובר ולמלחמה בנושאים של מדיניות ואסטרטגיה, או בנושאים שמצריכים בירור עובדתי-חקירתי רחב יריעה", וכן "מדוע לא יקיים את הליכי הביקורת שבמסגרת סמכותו, אשר נוגעים למי שחשופים לאפשרות של קביעת אחריות אישית, במתכונת השומרת על מלוא זכויותיהם הדיוניות לאורך שלבי ההליך".

עוד באותו נושא מבקר המדינה טוען: צה"ל ושב"כ מעכבים את פרסום הדוח על ה-7.10 19:53 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אנגלמן יידרש להגיש את תשובתו תוך חודשיים, עד ה-1 בפברואר 2026. בנוסף, בג"ץ הוציא צו ביניים הקובע כי אנגלמן "יימנע מהמשך ביצועם של הליכי ביקורת בסעיפים שפורטו לעיל (שמספרם ,1 ,9 ,12, 27-26, 29 ו-31). בכלל זה, מבלי למצות, המשיב 1 יימנע מזימון אנשים לצורך מסירת גרסה, פרטים או מסמכים, וכן ממתן פומבי לכל טיוטה או דו"ח שגובשו בסעיפים האמורים".

העותרים מגיבים: "הגיע הזמן שהממשלה תפסיק להתחמק"

בתנועה לאיכות השלטון אמרו בתגובה לצווים שהוצאו כי "החלטת בית המשפט העליון להוציא צו על תנאי וצו ביניים המקפיא את עבודת מבקר המדינה על דוחות מחדל 7 באוקטובר מוכיחה את צדקת העמדה שלנו לאורך כל הדרך. אירוע בסדר גודל חריג כמו אסון השבעה באוקטובר דורש חקירה מקיפה, עצמאית ובלתי-תלויה על ידי ועדת חקירה ממלכתית בלבד. כפי שטען עו"ד תומר נאור, סמנכ"ל אסטרטגיה ומשפט בתנועה: 'מי שרוצה לחקור, חייב לחקור כמו שצריך. לא יכולה להיות בדיקה אמיתית בלי לפגוש את כל הגורמים המעורבים. דרך המלך היתה ונשארה ועדת חקירה ממלכתית'".

עוד באותו נושא הרצוג: "צריך לתחקר באופן מעמיק וממלכתי את אסון ה-7 באוקטובר" 18:54 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

"החלטת בית המשפט מאשרת את מה שטענו מההתחלה – חקירת המבקר משבשת ראיות, פוגעת בזכויות דיוניות ומהווה תחליף לא אמיתי שמטרתו למנוע הקמת ועדה ממלכתית" הוסיפו בתנועה. "הגיע הזמן שהממשלה תפסיק להתחמק ותקים את מה שמגיע לעם ישראל – ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את המחדל הנורא ביותר בתולדות המדינה".