לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר באופן מפתיע כי הוא שוחח עם הנשיא הרצוג ובקשת החנינה לנתניהו כבר בדרך – זה המהלך החשש ששוקלים בסביבת ראש הממשלה

בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו תומכים בתחילת שיחות בחסות הנשיא יצחק הרצוג, בין התביעה לעורכי דינו בניסיון לגבש הסדר טיעון משופר, כך דווח הערב (שלישי) בכאן 11.

נזכיר כי במהלך מסיבת העיתונאים אמש של נתניהו וטראמפ, הנשיא האמריקני טען כי הוא שוחח עם הרצוג ו"החנינה בדרך". בקואליציה שוקלים לפנות מחדש לנשיא כדי שישוחח עם הצדדים במשפט נתניהו ולא ימתין להימשכות תהליך בקשת החנינה.

נזכיר כי הרצוג הכחיש את הדברים וטען כי הבקשה עדיין בדיון. הרצוג מסר: "בהמשך לשאלות עיתונאים: לא הייתה שיחה בין הנשיא הרצוג לנשיא טראמפ מאז הוגשה החנינה. לפני מספר שבועות התקיימה שיחה בין הנשיא הרצוג לבין נציג מטעם טראמפ, שפנה בשאלה לגבי המכתב של הנשיא האמריקאי. בשיחה קיבל הנציג הסבר על התהליך שבו נמצאת הבקשה, וכי החלטה בעניין תתקבל בהתאם לנהלים – בדיוק כפי שנמסר לציבור בישראל”.