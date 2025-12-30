בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו תומכים בתחילת שיחות בחסות הנשיא יצחק הרצוג, בין התביעה לעורכי דינו בניסיון לגבש הסדר טיעון משופר, כך דווח הערב (שלישי) בכאן 11.
נזכיר כי במהלך מסיבת העיתונאים אמש של נתניהו וטראמפ, הנשיא האמריקני טען כי הוא שוחח עם הרצוג ו"החנינה בדרך". בקואליציה שוקלים לפנות מחדש לנשיא כדי שישוחח עם הצדדים במשפט נתניהו ולא ימתין להימשכות תהליך בקשת החנינה.
נזכיר כי הרצוג הכחיש את הדברים וטען כי הבקשה עדיין בדיון. הרצוג מסר: "בהמשך לשאלות עיתונאים: לא הייתה שיחה בין הנשיא הרצוג לנשיא טראמפ מאז הוגשה החנינה. לפני מספר שבועות התקיימה שיחה בין הנשיא הרצוג לבין נציג מטעם טראמפ, שפנה בשאלה לגבי המכתב של הנשיא האמריקאי. בשיחה קיבל הנציג הסבר על התהליך שבו נמצאת הבקשה, וכי החלטה בעניין תתקבל בהתאם לנהלים – בדיוק כפי שנמסר לציבור בישראל”.
רציתם "מלך" ... קבלתם את מלאך המוות שבזמן שהוא שולח את בניכם למות בעזה , למען מטרה בלתי אפשרית ... קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב ... ודרך אגב מה קרה לציר פלדלפי ? מורג ? נצרים ? שכונת השוטרים ? התישבות בעזה ? טיילת טראמפ ? הגירה מרצון ? טרנספר בששון ? ... טפשים , תתעוררו ...
מעניין ... האיש מספר לנו שכבר 8 שנים הוא מחכה לרגע שיוכל להעיד ... במציאות הוא מתחמק , מכל דיון שהוא יכול , ורץ לטראמפ שיארגן לו חנינה ... איזה חתיכת חרא ...המשך 22:27 30.12.2025
עראק
פשוט ונכון. ונורא ואיום שזהו המצב22:40 30.12.2025
הנוכל עובד על כולם. אבל מכין דרכי מילוט כל הזמן. אם לא יצליח להרוס את כולם יברח מכאן.22:43 30.12.2025
יוסי יוסף
החנינה היחידה יכולה להיות רק לתופרי התיקים והם רבים מנדלבליט שי ניצן אלשייך בן ארי תירוש דינה זילבר חיות וכמובן חוקרים פרקליטים והיד נטוייה שלא לדבר על הנזק הכלכלי מיליארדים מערכות בחירות צריך יהיה לעשות הוצאות להורג יותר מחבלי הנוחבה מצד אחד חייבים לסיים עם הטרלול הזה שרה''מ מבלה רוב הזמן על סיפורי פוגי שמפניה סיגרים כתבות אוהדות חחחח למות מצחוק ומצד שני האמת כולה חייבת לצאת לאור וכול האשמים רק עונש אחד על האסון שהביאה עלינו מערכת אכיפת החוק במשפט הזה הוצאה המונית להורג של כול המעורבים בתפירההמשך 22:41 30.12.2025
ניב גילבוע
לא היה כלום כי אין כלום יאללה חנינה מלאה22:33 30.12.2025
אחושר
נתניהו לכלא ומיד.22:29 30.12.2025
לייבו יוסף
הפושע מתגלה במלוא מערומיו מתגלה כסמרטוט רצפה בכייני הרברבן שכל הזמן טען שרק הוא יכול להתמודד התגלה כאפס מאופס שלא מסוגל להתמודד אם משפטו וצריך מישהו שיחזיק לו את הביבי כדי שלא יעשה במכנסיים כל האני ואני ואני התגלה במערומיו כמו ילד קטן שרץ להתחבות מאחורי עוד מטורף שינענע לו את העריסה ובאדם הזה שעושה במכנסיים אנחנו שמנו את יהבנוהמשך 22:59 30.12.2025
עראק
יוסי יוסף
ניב גילבוע
לא היה כלום כי אין כלום יאללה חנינה מלאה22:33 30.12.2025
אחושר
נתניהו לכלא ומיד.22:29 30.12.2025
