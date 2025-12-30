המחאות האלימות נגד המשטר באיראן, מחריפות ובישראל מביעים חשש כי הייאוש ידחוף את המשטר לקצה ויוביל אותו לפתיחה במערכת נוספת נגד ישראל.

נזכיר כי מוקדם יותר היום דיווחנו, שבתגובה להפגנות האלימות באיראן, כוחות הבאסיג' של משמרות המהפכה פתחו באש נגד המפגינים, באיראן דיווחו על פצועים רבים.

לפי דיווחים שהגיעו מאיראן, הזרוע הפרה־צבאית של משמרות המהפכה, משתמשים ברובי סער ובנשק לפיזור הפגנות, כולל רובים ותחמושת חיה, נגד המפגינים, לאחר שמוקדם יותר היום נאלצו לסגת מהרחובות.

זה לא דבר חדש שהאיראנים כועסים מאוד על המשטר שלהם, שלטענתם במקום לטפל בתושבים עצמם, עסוק בטרור ובמדינות אחרות. משבר המים שפקד את טהראן בחודשים האחרונים, רק החמיר את מצב ונראה כי הדברים יוצאים משליטה.