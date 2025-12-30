הפועל ירושלים ריסקה את מנסרה הספרדית, הגדילו את הפער בפסגה בבית ביורוקאפ וחגגו מול הקהל הביתי לראשונה מאז תחילת המלחמה

יגיעו ליורוליג? הפועל ירושלים אירחה הערב (שלישי) משחק אירופי בארנה לראשונה מתחילת המלחמה. האדומים הציגו מחצית שנייה מטורפת מול מנסרה הספרדית, ניצחו בפעם התשיעית רציפות, והגדילו את הפער במקום הראשון בבית, בזכות ניצחון 69:105.

מנסרה היא אחת משתי הקבוצות היחידות השנה במפעל שניצחו את האדומים לפני שם יצאו לרצף המדהים בו הם נמצאים עכשיו. במשחק ששוחק ללא קהל ניצחה מנסרה 94:101, ורצתה להשלים דאבל על חניכיו של יונתן אלון. זוכת המפעל המשני בחשיבותו בכדורסל האירופי, מעפילה ליורוליג. הפועל תל אביב, מוליכת היורוליג, עשתה כך בעונה שעברה.

יונתן אלון פתח עם ג’ארד הארפר, יובל זוסמן, קאדין קרינגטון, נמרוד לוי, אוסטין וויילי. הרבע הראשון היה צמוד ונגמר 22:23 להפועל ירושלים. הרבע השני היה צמוד אבל נטה לספרדי והקבוצות ירדו להפסקה ביתרון ספרדי 49:45. מכאן הייתה רק קבוצה אחת על המגרש, 8:27 ברבע השלישי שכלל ריצת 2:16, ורבע רביעי של 12:33 שהמשיך את קודמו והעלה את הירושלמים ל-37 יתרון בשיא, קבעו תוצאת ענק 69:105.

לפני כשבועיים הפועל ירושלים התארחה סלובניה אצל צדביטה אולימפיה הקבוצה השנייה שניצחה אותה השנה באירופה. האדומים ניצחו במה שהיווה את משחק העונה של הבית, כשהירושלמים ראשונים והסלובנים שניים. בסיום הירושלמים תקעו יתד בפסגה עם ניצחון 81:84.

הירושלמים הובילו מהדקות הראשונות ואת הרבע הראשון הם ניצחו 15:20. הם פתחו מבערים ברבע בשני בדרך ל-33:44 במחצית. רבע שלישי שוויוני נגמר 49:59 לירושלמים. ברבע הרביעי הסלובנים הצליחו למחוק את ההפרש כמעט לחלוטין. פחות מדקה לסיום זה כבר היה רק נקודה, אך הירושלמים עם הגנה חזקה, השיגו את הניצחון השמיני ברציפות. בעקבות שני הניצחונות הירושלמים עלו למאזן של עשרה ניצחונות מול שני הפסדים בלבד.