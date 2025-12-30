הדוגמנית ומלכת היופי של ישראל טיטי איינאו ובעלה, איש העסקים צחי פרנקל, חגגו ברית לבנם. מאחורי בחירת השם התחוללה דרמה קטנה

כל התוכניות השתנו ברגע אחד טיטי בחרה שם שלא תכננה: הדוגמנית ומלכת היופי של ישראל טיטי איינאו ובעלה, איש העסקים צחי פרנקל, חגגו את ברית המילה לבנם השני באירוע מצומצם ומרגש.

כשכובד רבה של צפון ת"א הרב אריה לוין המועמד לתפקיד הרב הראשי לתל אביב להכריז על שמו של הרך הנולד – בחרה טיטי בשם שלא תכננה מראש: עוז.

לאחר מכן שיתפה טיטי: "כל חיי הייתי בטוחה שיש לי שם מוכן בלב. אבל כשהוא נולד הרגשתי שזה לא זה… יומיים שהשם עוז מהדהד לי בראש. 'ה' עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום'."