כריסטיאנו רונאלדו הכריז השבוע שהוא יגיע לשער ה-1,000 והוא התקרב עוד צעד למשימה. במשחק בליגה הסעודית מול אל איתפיאק הכוכב הבקיע את שערו ה-957

אל נאסר מוליכה את הליגה הסעודית אולי בדרך לאליפות הראשונה של רונאלדו בסעודיה. הכוכב שמתחרה עם חברו לקבוצה ולנבחרת ז'ואאו' פליקס על מלכות השערים של הליגה, ראה את פליקס עוקף אותו בדקה ה-47 עם שערו ה-13, שהשווה את המשחק אחרי יתרון של ג'ורג'יניו ווינאלדום בדקה ה-16. ווינאלדום השווה בדקה ה-80.

מלך השערים בכל הזמנים לא וויתר וקבע מהפך בדקה ה-67 עם שערו ה-957 בקריירה. אך אל נאסר סיימה בתיקו, עלתה ל-31 נקודות והפער בפסגה יוכל לרדת מחר לשתי נקודות אם אל הילאל תנצח.