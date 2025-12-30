במערך הסייבר זיהו ניסיונות חדירה לטלפון של השרה גילה גמליאל, כך דווח הערב (שלישי) בi24. על פי הדיווח, מיד לאחר שמערך הסייבר ומשרד ראש הממשלה זיהו את אותם ניסיונות, השרה תודרכה כיצד להגיב ומה לעשות.
עוד דווח, כי הניסיונות לא התבצעו רק לטלפון שלה, אלא גם לקרוביה. בשלב מסוים, בנותיה התבקשו להסיר את רשת טיקטוק ממכשיר הטלפון שלהם. עוד דווח כי עד עתה השרה התבקשה להחליף פעמיים את הטלפון שלה והיא דיווחה על שיבושים בווצאפ ותקלות במכשיר.
נזכיר כי קבוצת האקרים 'חנדלה' פרצה למכשיר הטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, והדליפה ממנו חומרים רבים.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
חלאה ביביסטית מכרת נשמתך לשטן....
מה הם ימצאו אצל החלאה הביביסטית הארורה21:17 30.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר