איראן מנסה כל העת לחדור למכשירי הטלפון של שרים ובכירים בממשלה, וכעת, היא ניסתה לחדור לטלפון של השרה גילה גמליאל

‏במערך הסייבר זיהו ניסיונות חדירה לטלפון של השרה גילה גמליאל, כך דווח הערב (שלישי) בi24. על פי הדיווח, מיד לאחר שמערך הסייבר ומשרד ראש הממשלה זיהו את אותם ניסיונות, השרה תודרכה כיצד להגיב ומה לעשות.

עוד דווח, כי הניסיונות לא התבצעו רק לטלפון שלה, אלא גם לקרוביה. בשלב מסוים, בנותיה התבקשו להסיר את רשת טיקטוק ממכשיר הטלפון שלהם. עוד דווח כי עד עתה השרה התבקשה להחליף פעמיים את הטלפון שלה והיא דיווחה על שיבושים בווצאפ ותקלות במכשיר.

נזכיר כי קבוצת האקרים 'חנדלה' פרצה למכשיר הטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, והדליפה ממנו חומרים רבים.