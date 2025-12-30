צה"ל הודיע כי בשבת האחרונה , לוחמים בצנחנים נכנסו ללא אישור לכפר הפלסטיני דיר דבואן בבנימין. הלוחמים השחיתו כלי רכב פלסטיניים. אלו העונשים:

צה"ל הודיע היום (שלישי) כי בשבת האחרונה , כוח של חטיבת הצנחנים נכנס ללא אישור לכפר הפלסטיני דיר דבואן בבנימין. הלוחמים השחיתו כלי רכב פלסטיניים. אלו העונשים.

בצה"ל הודיעו: "לאחר שהתברר על האירוע, הוא תוחקר לעומק, על מנת לבדוק את התנהלות החיילים והמסגרות היחידתיות. במהלך התחקיר, התגלו חריגות נוספות אשר טופלו גם כן".

כל החיילים המעורבים זומנו לבירור, נשפטו ונענשו. מפקדי הכיתות שהיו מעורבים באירוע נשפטו על ידי מפקד חטיבת הצנחנים לכלא צבאי ולוחם נוסף מחטיבת בנימין שיזם את הוונדליזם נשפט גם הוא על ידי מפקד חטיבת בנימין למחבוש. כל המפקדים המעורבים באירוע לא יחזרו לתפקידי פיקוד ולחימה בצה״ל.

בצה"ל הוסיפו: "התחקיר הראשוני בנושא הוצג לרמטכ״ל, שקבע כי מדובר באירוע חמור המנוגד לערכי צה"ל ולמקצועיות המצופה מלוחמי צה״ל. הרמטכ״ל הנחה להעמיק את התחקיר בפלוגה ובגדוד וכן להשלים את התחקיר הפיקודי בנושא. השלמות התחקיר יוצגו לרמטכ״ל בימים הקרובים".

"כוחות צה״ל בשיתוף כלל מערכת הביטחון פועלים בגזרה למען ביטחון כלל התושבים תוך וידוא על שמירת החוק והסדר במרחב, מצופה מלוחמי צה״ל לפעול בהתאם לערכים ולנהלים המקובלים, כל חריגה נבדקת ומטופלת".