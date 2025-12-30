אילה בן גביר, רעייתו של השר לביטחון לאומי, יוצאת למתקפה חריפה בעקבות תלונה שהוגשה לרשות השנייה נגד השתתפותה כפאנליסטית בתוכניתם של ברדוגו ושלזינגר בערוץ 14. בפוסט נוקב שפרסמה, היא חושפת את מה שהיא מגדירה כצביעות ושובניזם מצד גורמים המזוהים עם השמאל.
"זה קפץ רע לאיזה איש פחדן, ספק שמאלני ספק שוביניסט, שהיה לו קשה לעכל שאישה דתייה ימנית מצטרפת לפאנל בערוץ הימני היחיד", כתבה בן גביר. לדבריה, המתלונן בחר להסתתר תחת השם הגנרי "אנשי ימין" וטען כי אין להשמיע את דעותיה בשל היותה נשואה לאיתמר בן גביר.
"למה נגד ליאור שליין וגאולה אבן לא התלוננו?"
בן גביר הדגישה כי למרות גאוותה הגדולה במשפחתה, היא עומדת בפני עצמה: "נעים להכיר – אני אילה. אישה עם דעות ומחשבות עצמאיות שמגדלת ילדים, לומדת ומלמדת ומסוגלת לשתף בתובנות. אותו אדם שפל חושב שעצם זה שאני אישה ימנית, ואשתו של, אמור לזרוק אותי למטבח ולהשאיר אותי שם".
בדבריה הצביעה בן גביר על מוסר כפול בתקשורת הישראלית, תוך שהיא מונה אנשי תקשורת המנהלים מערכות יחסים עם פוליטיקאים או שהם בניהם של אנשי ציבור: "אותו איש טרחן לא הגיש תלונה נגד מיכאל האוזר, ליאור שליין בן זוגה של מרב מיכאלי, או גאולה אבן אשתו של גדעון סער. אם אסור נוכחות תקשורתית למי שקשור לאיש ציבור – זה צריך לחול על כולם, גם על גברים וגם על אנשי שמאל".
את דבריה חתמה בן גביר בעקיצה לעבר המתלונן האנונימי, תוך שימוש במטבע הלשון של עמיתה לערוץ, ינון מגל: "יש לי מסר לאנונימי הפחדן שהגיש את התלונה: אוי אוי אוי".
