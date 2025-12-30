חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 30.12.2025 / 20:35

אילה בן גביר תוקפת את התלונה לרשות השנייה נגד השתתפותה בערוץ 14: "שובניזם במסווה של דאגה לציבור. אם ליאור שליין וגאולה אבן על המסך – גם לי מותר"

תגיות: אילה בן גביר, איתמר בן גביר, הרשות השנייה, תלונה