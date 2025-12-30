הכתב המשפטי של i24 אבישי גרינצייג, חושף הודעות נוספות בין אלי פלדשטיין לישראל איינהורן, ואת הקשר לכאורה לקטארים

פרשת אלי פלדשטיין ממשיכה להסתעף. הכתב המשפטי של i24 אבישי גרינצייג, ממשיך היום (שלישי) לחשוף לכאורה את הקשר בין ישראל איינהורן לאלי פלדשטיין ואת הקשר שלהם לקטארים.

האירוע מתרחש לטענתו בחודש ספטמבר 24, כאשר באותו זמן פלדשטיין להוט להדליף את מסמך חמאס על כוונותיו במשא ומתן עם ישראל, המסמך כזכור מודלף בסופו של דבר לבילד. פלדשטיין רותם לעזרתו את לשכת ראש הממשלה, את אוריך, עופר גולן ועוד.

בהמשך טוען גרינצייג, פלדשטיין שולח את הפולואפים שנעשו לכתבה בישראל לאיינהורן ומתגאה בהם. איינהורן מגיב לו: "זה לא קשור לחברים ולא באינטרס שלנו". פלדשטיין מגיב לו: "נכון".

גרינצייג מסיק "מכאן אנחנו רואים באופן ברור שהחברים הם הקטארים, והאינטרס שלנו זה לא האינטרס של לשכת ראש הממשלה".