מכבי תל אביב אירחה הערב (שלישי) את עירוני טבריה במסגרת מחזור אמצע השבוע של ליגת העל. 15,992 צופים ראו את הצהובים מאבדים נקודות בפעם הרביעית ברציפות ומסיימים ב-1:1 מול עירוני טבריה.

אלופת ישראל הגיעה אחרי ניצחון ענק בגביע המדינה 0:5 על הפועל חיפה. בליגה הם ברצף של שלושה משחקים ללא ניצחון, מאז הניצחון על אותה הפועל חיפה. בעקבות התיקו מכבי תל אביב הגיעו למאזן של שני ניצחונות ב-11 משחקים וניצחון אחד בשבעת מחזורי הליגה האחרונים. הפועל באר שבע תוכל להרחיב את הפער לשמונה נקודות אם תנצח את הפועל ירושלים. בית"ר ירושלים תרצה גם לברוח ולפתוח פער של שש נקודות מהצהובים.

ארגון האוהדים "הפנאטיקס" הודיעו לפני המשחק שהם מסירים את החרם שהתחילו בעקבות התוצאות הראשות של האלופה. הם ראו את שגיב יחזקאל מעלה את מכבי תל אביב ליתרון בדקה התשיעית. ניב גוטליב השווה בדקה ה-62 וקבע את תוצאת המשחק.

מוקדם יותר הערב בני ריינה ניצחה 1:3 את עירוני קריית שמונה ופתחה את קרבות התחתית בליגת העל. חניכיו של אדהם הדיה נכנסו לפיגור בדקה השמינית מפנדל מדויק של כריסטאן מרטינז והייתה נראית בדרך להפסד ה-14 העונה ב-16 מחזורים. אך ריינה לא הרימו ידיים, הם השוו בדקה ה-21 משער של אווסו קוואבנה וביצעו מהפך בדקה ה-42 משער של איאד חליאלי. מוחמד שכר הכפיל את היתרון של ריינה בדקה ה-39.

בזכות הניצחון בני ריינה עלתה לשבע נקודות עם ניצחונה השני בלבד העונה. מעליה הפועל ירושלים עם 11 (ומשחק חסר מול הפועל באר שבע) וקריית שמונה עם 13. שני הניצחונות הושגו מול היריבות הישירות על ההישרדות. לאחר מכן בני סכנין ניצחה 0:2 את הפועל חיפה, ועלתה לפחות זמנית למקום החמישי.