הפצ"רית ממשיכה להסתבך בפרשת שדה תימן: לוחמי כוח 100 בתביעת ענק של 5 מיליון שקלים נגד היועמ"שית, הפצ"רית, גיא פלג וכאן 11
ארבעה מלוחמי כח 100 הגישו היום (שלישי) באמצעות בא כוחם עו"ד אפרים דמרי, בבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת נזיקין על סך 5 מיליון שקלים בגין מה שהם מכנים "הנזקים שנגרמו להם בעקבות פרסום הסרטון הקשור לפרשת שדה תימן".
בין הנתבעים, הפרקליטה הצבאית הראשית (פצ"רית) לשעבר האלוף יפעת תומר ירושלמי, היועצת המשפטית (יועמ"שית) לממשלה גלי בהרב מיארה, חדשות ערוץ 12 והכתב גיא פלג וערוץ כאן 11.
נזכיר כי במהלך חקירת החשד להתעללות במחבל חמאס על ידי 5 חיילי מילואים, סרטון מהאירוע לכאורה דלף אלא שהחיילים החשודים הכחישו את המיוחס להם וטענו כי הם פעלו כדי לרסן מחבל שתקף והכח שהפעילו נגדו היה סביר,עוד טענו כי גורמים בפרקליטת הצבאית פעלו כדי להשפיע על דיוני בית המשפט תוך הדלפת הסרטון. גורמים בימין טענו כי הדלפת הסרטון יצרה נזק לחיילים אבל גם פגעה בהסברה הישראלית ובמעמדה של ישראל כמדינה מוסרית.
בנוסף, נזכיר כי שלשום הפצ"ר הנכנס, האלוף איתי אופיר פנה לעורכי דינם של לוחמי כוח מאה וביקש להיפגש עימם בעוד שבועיים. הודעת הפצ"ר מגיעה לאחר שבסוף השבוע הורה נשיא בית הדין הצבאי לתביעה הצבאית להגיב בתוך שלושה ימים לבקשת עורכי דינם של הלוחמים לבטל את כתב האישום נגדם בשל הפגמים בתיק ופרשיית הפצ"רית.
