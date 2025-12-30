‏בנוסף, כתב המשטרה לירן תמרי דיווח כי במשטרה מתגבשת המלצה להגיש כתב אישום נגד הפצ״רית לשעבר יפעת ירושלמי וכן נגד גורמים בסביבתה, המעורבים בפרשת שדה תימן.

לאור תיאום הפגישות, הדיון שהיה אמור להתקיים היום בנושא יידחה. את שניים מלוחמי כוח מאה מייצגים עורכי הדין עדי קידר, משה פולסקי, ונתי רום מארגון חוננו. עורכי הדין עדי קידר, נתי רום ומשה פולסקי מסרו: "נקבעה פגישה בין הפצ"ר לבין צוות ההגנה. אנו תקווה כי המצב המשפטי הברור לכל – יובהר גם לפצ"ר והוא יקבל את ההחלטה להורות על מחיקתו וביטולו של כתב האישום לאלתר".

כאמור, בסוף השבוע דרש נשיא בית הדין הצבאי מהתביעה הצבאית להגיב בתוך שלושה ימים לדרישת הלוחמים לביטול כתב האישום נגדם. עורכי דינם של הלוחמים מארגון חוננו: "אנו תקווה כי המצב המשפטי הברור לכל – יובהר גם לפצ"ר והוא יקבל את ההחלטה להורות על מחיקתו וביטולו של כתב האישום לאלתר".