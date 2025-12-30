התפתחות משמעותית בחקירת אירועי הוונדליזם בבירת הנגב: על פי הדיווח של עיתונאי חדשות 12, אלמוג בוקר, שירות הביטחון הכללי (שב"כ) מעורב באופן פעיל בחקירת השחתת הרכבים שאירעה בבאר שבע. המעורבות של שירות הביטחון מעידה על כך שהאירוע נבדק לא רק כפלילי, אלא כאירוע עם רקע לאומני או ביטחוני.

על פי החשד המתגבש במערכת הביטחון, המניע להשחתת הרכבים בבאר שבע דומה למניע שעמד מאחורי הצתת הרכבים ביישוב גבעות בר הסמוך: נקמה על פעילות המשטרה באזור תראבין.

נראה כי מדובר בדפוס פעולה של "תג מחיר" מצד גורמים בפזורה הבדואית, המבקשים להעביר מסר למערכת אכיפת החוק בעקבות פעילות מבצעית של המשטרה בתחומי היישובים הבדואיים. המעבר מהצתות ביישובים קהילתיים להשחתת רכבים בלב העיר באר שבע מעלה את רף המתיחות באזור הנגב.

בשלב זה הוטל איפול על פרטים נוספים מהחקירה, אך במשטרה ובשב"כ רואים בחומרה את הניסיונות להלך אימים על הציבור כנקמה על פעילות אכיפה לגיטימית.