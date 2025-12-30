יש לנו תחרות: בני ריינה ניצחה את עירוני קריית שמונה ופתחה את קרבות התחתית בליגת העל, זה היה ניצחונה השני בלבד העונה של האחרונה בטבלה

4 נקודות, ב-15 מחזורים? ירידת ליגה בטוחה? בני ריינה ניצחה 1:3 הערב (שלישי) את עירוני קריית שמונה ופתחה את קרבות התחתית בליגת העל.

חניכיו של אדהם הדיה נכנסו לפיגור בדקה השמינית מפנדל מדויק של כריסטאן מרטינז והייתה נראית בדרך להפסד ה-14 העונה ב-16 מחזורים. אך ריינה לא הרימו ידיים, הם השוו בדקה ה-21 משער של אווסו קוואבנה וביצעו מהפך בדקה ה-42 משער של איאד חליאלי. מוחמד שכר הכפיל את היתרון של ריינה בדקה ה-39.

בזכות הניצחון בני ריינה עלתה לשבע נקודות עם ניצחונה השני בלבד העונה. מעליה הפועל ירושלים עם 11 (ומשחק חסר מול הפועל באר שבע) וקריית שמונה עם 13. שני הניצחונות הושגו מול היריבות הישירות על ההישרדות.