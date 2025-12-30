אחרי חודש של הופעות סוחפות ומלאות אנרגיה ב"אימג'ן פסטיגל" בחנוכה 2025, הגיע הרגע המיוחל: ההכרזה על הזוכים בתחרות השירים האייקונית, שחזרה השנה אחרי הפסקה ארוכה והלהיבה דורות של מעריצים.
במקום הראשון, ובצדק רב, זכה השיר "סוויץ'" בביצוע הדואט של שחר טבוך ועדן גולן. השיר האנרגטי כבש את הקהל מהרגע הראשון עם הלחן הקליט והכימיה הבימתית בין השניים – עדן גולן, נציגת ישראל באירוויזיון, ושחר טבוך האהוב.
במקום השני הגיע "עושים רעש" של האחים קווין רובין וקים בן שמעון, שיר קצבי ומשעשע שהפך ללהיט מיידי והכניס הרבה הומור והנאה למופע. ובמקום השלישי והמפתיע "אישה על גג העולם" של אליאנה תדהר. שיאנית הזכיות הוותיקה לקחה את המקום השלישי בלבד עם בלדה מרגשת שמדגישה העצמה נשית והגשמת חלומות, בביצוע מלא תשוקה של מלכת הפסטיגלים הוותיקה.
תחרות השירים השנה כללה תשעה שירים מקוריים חדשים, שהופקו במיוחד למופע "Imagine" – סיפור על בית ספר סודי לממציאים צעירים. ההצבעה נעשתה על ידי הקהל, והמעורבות הייתה עצומה. ההפקה הודתה לקהל על ההתרגשות, השירה וההשתתפות, ומזמינה אתכם כבר מעכשיו לפסטיגל 2026. החזרה של תחרות השירים הוכיחה את עצמה כי את צריכה מסחררת, וכולנו כבר מחכים לשנה הבאה.
