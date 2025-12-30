האם ישראל בדרך למערכת בחירות מוקדמת בקיץ הקרוב? לפי דיווח של ירון אברהם, מקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו מעריכים כי הגעתו האפשרית של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לישראל בחודש מאי, עשויה להיות יריית הפתיחה לקמפיין הליכוד.
לפי המקורות, אם טראמפ אכן יגיע לירושלים כדי לקבל את פרס ישראל במהלך חגיגות יום העצמאות, המשמעות הפוליטית תהיה ברורה: הליכה לבחירות בחודש יוני או בתחילת יולי. המהלך נועד לשלב את דמותו של הנשיא האמריקני באופן מעשי בתוך קמפיין הבחירות של נתניהו, תוך מינוף "אפקט טראמפ" בקרב הבוחרים בישראל.
כזכור, רק לאחרונה הודיעו נתניהו ושר החינוך יואב קיש לטראמפ על ההחלטה להעניק לו את הפרס היוקרתי על תרומתו הייחודית לעם היהודי. במהלך שיחת טלפון עם השר קיש, השיב טראמפ כי הוא ישקול בחיוב להגיע לטקס הרשמי שנערך מדי שנה במוצאי יום העצמאות.
בסביבת ראש הממשלה רואים בביקור כזה נכס אסטרטגי שיוכיח את עוצמת הקשר בין המנהיגים ואת חשיבותו של נתניהו בזירה הבינלאומית, רגע לפני שהציבור הישראלי ניגש לקלפיות.
