חודש אחרי שהוצאה מרשימת העמותות שפטורות ממס בעקבות הבקשה של ח"כ משה גפני, מנהלת הר הבית הוחזרה הערב (שלישי) לרשימה לאחר דיון בכנסת. ההצבעה עברה למרות התנגדות סוערת של גפני והחכ"ים הערבים.

ראש מינהלת הר הבית הרב שמשון אלבוים: "שיבת ישראל להר מתקדמת ומתעצמת. גם מספר הפוקדים את ההר כהלכה הולך וגדל. מעל 60,000 מתפללים יהודים בשנה. גידול של 20% ביחס לשנה שעברה".

במהלך הדיון התקיים וויכוח חריף בין ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) לח"כ משה גפני (יהדות התורה). קרויזר הטיח בגפני: "הגישה הגלותית שלך של 'לא להתגרות באומות' ולכן אסור לנו לעלות, היא גישה שפגעה בעם ישראל והביאה עלינו אסונות לאורך הדורות. אנחנו נמצאים היום במדינת ישראל, המדינה הריבונית של עם ישראל וביתו של העם היהודי. זו מצווה לעלות להר, המקום המקודש ביותר לעם שלנו. גדולי עולם כמו הרמב"ם עלו להר, וכך גם רבנים גדולים שבוחרים לעלות היום ולחזק את הנוכחות היהודית שלנו שם."

גפני הגיב בכעס והטיח בקרויזר: "אתה אנטישמי!". גפני טען בדיון שהמנהלת פועלת בניגוד לסטטוס קוו. חכ יצחק קרויזר הגיב: "רבבות יהודים עולים להר בראשות מאות רבנים. המציאות מוכיחה, ככל שיותר יהודים עולים כך גרף האלימות יורדת. מבקש שהעמותה תקבל אישור ותמשיך את הפעילות החשובה שלה"

כזכור לפני כחודש עמותת "מנהלת הר הבית" הוצאה מרשימת העמותות ומוסדות הציבור שאושרה בוועדת הכספים לפטור ממס, לפי סעיף 46 בפקודת מס הכנסה. הרשימה שאושרה כוללת 95 עמותות ומוסדות ציבור. המנהלת הוסרה לבקשתו של יו"ר דגל התורה משה גפני, לצורך בדיקה מחודשת ברשות המיסים