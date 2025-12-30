מחאה המלווה בצרחות וצעקות מתקיימת כעת (שלישי) מחוץ לטקס פרסי הקולנוע הישראלי 2025. המפגינים מוחים נגד שר התרבות מיקי זוהר: "מיקי, מיקי, בוא לפה", "לא נשתוק יותר", "מיקי הורס את הקולנוע" ועוד.
נזכיר כי טקס פרסי הקולנוע הישראלי, שהוכרז על ידי שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ונועד להתחרות בטקס פרסי "אופיר" מתקיים הערב. הטקס יתקיים לראשונה ויונחה על ידי השחקנית מורן אטיאס בבנייני האומה בירושלים. כל מועמד שזכה בטקס יקבל פרס כספי של 100 אלף שקלים.
בתקופה האחרונה ומאז שהוכרז כי הטקס צפוי להתקיים, פעילי מחאה רבים ואף שחקי קולנוע גינו אותו, בעיקר בשל שר התרבות מיקי זוהר.
