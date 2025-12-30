לאחר שכתבים צבאיים חשפו כי דובר צה"ל מסתיר מהציבור את האמת על תופעת ההברחות במצרים, דובר צה"ל מגיב: "נעשה בתום לב"

לאחר שדווח כי צה"ל הסתיר את כמות ההברחות ממצרים, דובר צה"ל מסר: "צה״ל ער להתפתחות תופעת ההברחות באמצעות רחפנים ופועל בשיתוף כלל גורמי מערכת הביטחון לסיכול התופעה ולמציאת דרכים נוספות להתמודדות עמה, לרבות דרישה לשינוי החקיקה והגדרתה כפעילות טרור.

לאחר בירור ובדיקה מעמיקה במערכות צה״ל, ובניגוד לנטען, בלילה סוכל ניסיון ההברחה הראשון באמצעות הרחפן, ובהמשך בוצעו שלושה סיכולים של רחפנים נוספים".

עוד נמסר: "השימוש ברחפנים הוא שימוש חוזר, ניסיונות ההברחה באמצעות רחפן זה בוצעו גם בלילות קודמים ולא כולם באותו הלילה, כפי שנאמר. אם והדברים לא הועברו באופן מדויק לציבור הדבר נעשה בתום לב ולא בכוונת זדון".