הכתב הפרלמנטרי של ידיעות אחרונות, עמיחי אתאלי, פרסם פוסט תמיכה בשר בן גביר. בתגובה, חברי כנסת מהמשאל תקפו אותו

הכתב הפרלמנטרי של ידיעות אחרונות, עמיחי אתאלי, פרסם היום (שלישי) פוסט תמיכה בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בדבריו הוא התייחס למבצע שהוציא לפועל השר בנגד, וכתב: "ברגעים אלה ממש, איתמר בן גביר מוביל מבצע חשוב מאוד בתראבין שבנגב – חשוב בעיקר בגלל התקדימיות שלו, כפי שיפורט בהמשך. ובהקשר הזה כדאי רגע לעמוד על דמותו המורכבת של בן גביר, ועל הפער שבין דיבורי אבו-עלי ילדותיים לבין פעולות בשטח – כשהאמת היא שהוא די טוב בשניהם.

‏אנחנו נהנים להסתלבט על בן גביר, והוא, באופן שאני לא ממש מבין, מתעקש להזין את ההסתלבטויות האלה עם הצהרות פופוליסטיות מיותרות. אבל אם מסתכלים בעין מורכבת, כזו שאינה פופוליסטית מהצד הנגדי, בן גביר מניע לא מעט תהליכים משמעותיים.

(בשולי הדברים: התבאסתי ללקות בשפעת במוצש האחרון ובשל כך לפספס את ההזדמנות לפגוש אותו בפטריוטים, ולצחוק מכל הלב כשדובר שם על היוזמה החדשה שלו: הקמת בתי כלא מוקפים בתנינים)".

‏עוד הוסיף אתאלי: "צחוק בצד, בן גביר מביא גם תוצאות מובהקות. אם יש נושא אחד בתחום בטחון הפנים שאני אובססיבי אליו, זה תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים, ואין דרך אחרת להסתכל על זה: היהודי עושה פה משהו שלא נעשה מעולם.

‏משלל מעגלים שבהם נתקלתי באסירים ביטחוניים (כמי שרוצחי אחיו היו קליינטים של המערכת הבזיונית הזאת, כעיתונאי, כמילואימניק שעסק בתחום) אני אומר לכם מידיעה מוחלטת: מעולם לא התקיים בבתי הכלא הביטחוניים מצב קבוע כמו זה שקורה בחודשים האחרונים – רמת החיים של המחבלים הכלואים היא כנראה הקשה ביותר מאז ומעולם (ועדיין, יש עוד מה לשפר לרעה).

הפעולות האלה, המחיר הזה, כמובן נוכחים מאוד בשיח של הכלואים, אבל גם של המשפחות שלהם, של שלל מעגלים סביבם, וכתוצאה מכך בוודאי שגם של מחבלים פוטנציאליים. ואם המטרה של כלא היא גם להעניש וגם להרתיע, בוודאי שיש שיפור דרמטי בשני הפרמטרים הודות לאיש אחד, איתמר בן גביר.

‏אולי בהזדמנות נרחיב על כך, אבל גם רפורמת רישוי הנשק וגם עולם כיתות הכוננות, הם מהפכה של ממש. ברור שיש לבן גביר גם חורים משמעותיים בתפקוד, אבל כישראלי, ציוני, ימני, אני מקבל ממנו לא מעט, בטח ביחס למה שנתנו לי קודמיו".

‏אתאלי הדגיש כי: "אמנם יש לו צורך בלתי נשלט לחלק בעצמו את הנשקים לכיתות הכוננות, להסתובב בבתי הכלא עם מצלמות, לפזר רעיונות מופרכים, ועדיין, בניקוי הרעש שהוא עושה, בסוף בן גביר מביא לא מעט דליברי. כלומר, יש לנו שר בל"מ עם יציאות של ילד, אבל במבחן התוצאה הוא נותן עבודה בשלל תחומים קריטיים.

‏ומה תקדימי במבצע בתראבין? עבריינות בדואית פלילית-לאומנית מתקיימת כבר עשרות שנים, גם מבצעים משטרתיים היו לא מעט, אבל אף פעם פוגרום ברכוש כמו שעשו הבדואים בשבת האחרונה, לא הביא למבצע כמו זה שקורה כרגע – סיבה ותוצאה מיידיות. אף שר מבוגר ומהוגן לא עשה דבר כזה.

‏שמעתי מכמה תושבים בנגב שבן גביר חבר בעצמו בקבוצות הוואטסאפ שלהם. הם מתלוננים על ירי והוא עונה להם בהקלטות קוליות, שולח כוחות, מנענע קציני משטרה. כל מי שהכיר אותו כנער גבעות יודע שבן גביר הוא חיית שטח שאין כדוגמתה. גם עכשיו בתראבין הוא מגיע שוב ושוב לעקוב אחרי המבצע. זה מנער את המערכת המשטרתית, זה בטוח מזיז משהו בזירה שהיתה רדומה אצל כל שר בטחון פנים לפניו.

‏יש פה הזדמנות להתחיל לבסס משוואה חדשה בתוך האקס טריטוריה שממשלות ישראל נתנו במתנה לבדואים. אם רק יתמיד ויתעקש, לא רק על מבצעים סמליים ומצולמים, אלא על ניקוי בית בית, מבצעים מבוססי מודיעין, הרס חוזר של בניה בלתי חוקית, בן גביר עשוי להיות המבשר של האירוע הזה".

‏לסיום הוא הוסיף: "אז מה אנחנו צריכים לדרוש מאיתמר בן גביר? שהמבצע בתראבין יכלול עבודת עומק ולא רק למצלמות, ושלא יהיה בודד, שיבואו כמותו עוד ועוד, בכל יישוב מסביב. ושזה לא יישאר ברמת הגימיק. לא מוכנים להמשיך ככה. יש פה חיי אדם על הכף, יש מאות אלפי ישראלים שנתונים לפחד תמידי מהעבריינות הבדואית, שכונות בערי הדרום שנערות לעולם לא יהלכו בהן חופשי בשעות הלילה, בעלי עסקים שמשלמים פרוטקשן כבר שנים.

‏בתראבין ייבחן איתמר בן גביר. והאמת שלמרות הגימיקים המטופשים, מסתמן שיש לו סיכוי לא קטן להצליח במבחן".