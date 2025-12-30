שר המשפטים יריב לוין הגיב למכתב של נשיא העליון יצחק עמית נגד דבריו של בצלאל סמוטריץ', וטען כי "אין בו שום רגישות לכבודם של רוב אזרחי ישראל, אשר פתק ההצבעה שלהם, אמונתם וזכויותיהם נרמסים באולמו"

מצטרף למתקפה: שר המשפטים יריב לוין הגיב הערב (שלישי) למכתב של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בה גינה את דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגדו וטען כי הם מהווים "חציית קו אדום בעיניי".

"השופט עמית שיגר היום אגרת בה הוא מתגלה כאדם רגיש. רגיש לכבודו, ולכבודו בלבד" אמר לוין. "אין בו שום רגישות לכבודם של רוב אזרחי ישראל, אשר פתק ההצבעה שלהם, אמונתם וזכויותיהם נרמסים באולמו כדבר שבשגרה. אין לו שום רגישות ושום כבוד לכנסת ישראל, לממשלת ישראל ולמעמדן".

עוד באותו נושא סמוטריץ' מגיב ליצחק עמית: "חציית קו אדום זה מה שהוא עשה" 18:14 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

לטענת השר, נשיא העליון "מנסה לרתום אל עגלתו הדוהרת לתהום את כלל שופטי ישראל. אבל גם הוא יודע שרבים מהם מייחלים להמשך תנופת השינוי במערכת המשפט. שום אגרת ושום פסק דין לא ישנו זאת. התיקון יצא לדרך, והוא בלתי ניתן לעצירה".