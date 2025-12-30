מצטרף למתקפה: שר המשפטים יריב לוין הגיב הערב (שלישי) למכתב של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בה גינה את דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגדו וטען כי הם מהווים "חציית קו אדום בעיניי".
"השופט עמית שיגר היום אגרת בה הוא מתגלה כאדם רגיש. רגיש לכבודו, ולכבודו בלבד" אמר לוין. "אין בו שום רגישות לכבודם של רוב אזרחי ישראל, אשר פתק ההצבעה שלהם, אמונתם וזכויותיהם נרמסים באולמו כדבר שבשגרה. אין לו שום רגישות ושום כבוד לכנסת ישראל, לממשלת ישראל ולמעמדן".
לטענת השר, נשיא העליון "מנסה לרתום אל עגלתו הדוהרת לתהום את כלל שופטי ישראל. אבל גם הוא יודע שרבים מהם מייחלים להמשך תנופת השינוי במערכת המשפט. שום אגרת ושום פסק דין לא ישנו זאת. התיקון יצא לדרך, והוא בלתי ניתן לעצירה".
מה דעתך בנושא?
גל
איך אמר טראמפ לנתניהו מקנאים בך18:49 30.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: גל
איך אמר טראמפ? ארדואן חמוד ואתן לו f-3518:58 30.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מה קורה עם היועמ"שית? תתעוררי ותבקשי מלהב 433 לחקור את לוין, סמוטריץ וקרעי על הסתה נגד נשיא העליון. זה כבר ממש סכנת נפשות. נשיא העליון, אולי תגיש תלונה למשטרה ופניה ליועמ"שית. קו אדום...
מה קורה עם היועמ"שית? תתעוררי ותבקשי מלהב 433 לחקור את לוין, סמוטריץ וקרעי על הסתה נגד נשיא העליון. זה כבר ממש סכנת נפשות. נשיא העליון, אולי תגיש תלונה למשטרה ופניה ליועמ"שית. קו אדום נחצה ואי אפשר להתנהג כתמול שלשום.המשך 18:48 30.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גל
חזק וברוך יריב18:48 30.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צחי קליין
לוין אוחנה וזוהר השיגו כבוד באמצעות סחיטה באיומים. כבוד של בריון ברגע המתאים שווה לדגל שעבר כביסה, אין לכם מושג כמה אתם קרובים לדגל לבן, בשנייה שהבוס של הבוסים יעוף...
לוין אוחנה וזוהר השיגו כבוד באמצעות סחיטה באיומים. כבוד של בריון ברגע המתאים שווה לדגל שעבר כביסה, אין לכם מושג כמה אתם קרובים לדגל לבן, בשנייה שהבוס של הבוסים יעוף לכל הרוחות. למדתם לאיים מברדוגו וכמוהו תגיעו כולכם לכלא.המשך 19:14 30.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צחי קליין
לוין אוחנה וזוהר השיגו כבוד באנצעות סחיטה באיומים. כבוד של בריון ברגע המתאים שווה לדגל שעבר כביסה, אין לכם מושג כמה אתם קרובים לדגל לבן, בשנייה שהבוס של הבוסים יעוף...
לוין אוחנה וזוהר השיגו כבוד באנצעות סחיטה באיומים. כבוד של בריון ברגע המתאים שווה לדגל שעבר כביסה, אין לכם מושג כמה אתם קרובים לדגל לבן, בשנייה שהבוס של הבוסים יעוף לכל הרוחות.המשך 19:06 30.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
