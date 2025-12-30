תא"ל במיל' עופר וינטר מתריע מפני פריצת הגדרות במזרח ירושלים: "כל מסתנן הוא מחבל בפוטנציה. מי שעובר גדר צריך לדעת שדמו בראשו"

תת-אלוף (במיל') עופר וינטר יוצא בקריאה חריפה לשינוי תפיסת הביטחון וההרתעה של ישראל. בסרטון שפרסם, נראה תיעוד של מסתננים ממזרח ירושלים המטפסים על גדר ההפרדה באמצעות חבלים, כשהם עוברים לצד הישראלי ללא הפרעה.

"בואו נקרא לילד בשמו: כל מסתנן כזה הוא מחבל בפוטנציה", אמר וינטר בפתח דבריו. הוא מתח ביקורת נוקבת על מה שהוא מכנה המשך מדיניות ההכלה: "כשהגבולות פרוצים ואנחנו שוב מכילים, אז 'כל דאלים גבר'. כל עוד יש הכלה ואין הרתעה – אנחנו נמשיך לחטוף".

וינטר, שבעבר פיקד על אוגדת 98 וחטיבת גבעתי, דורש לשנות את הוראות הפתיחה באש ואת היחס להפרות ריבונות בגבול. "חייבים לשנות את כללי המשחק", הצהיר, "מי שעובר גדר ביטחון צריך להבין שדמו בראשו. זו הדרך להחזיר את ההרתעה".