יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, מזהיר מפני סכנה ביטחונית: "‏כל גורמי הביטחון מזהירים. ‏ורק דבר אחד לא מתפקד: הדרג המדיני"

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, מזהיר היום (שלישי) כי הזירה הבאה שתתפוצץ היא יהודה ושומרון.

‏בדבריו הוא כתב: "אחרי 38 שנים בצה״ל, כולל פיקוד על אוגדת איו״ש, אני אומר באחריות מלאה: ‏הזירה הבאה שצפויה להתפוצץ היא ביהודה ושומרון. ‏כל גורמי הביטחון מזהירים. ‏ורק דבר אחד לא מתפקד: הדרג המדיני.

‏במקום להקשיב לאזהרות צמרת הביטחון, לשכת נתניהו עסוקה בספינים ובקשרים עם מדינות אויב. ‏מי שממשיך להתעלם אחראי למה שיקרה. ‏ומי שמתנהל לפי שיקולי הישרדות אישית, מסכן את ביטחון אזרחי ישראל ואינו כשיר.

‏השנה מחליפים ממשלה. מחזירים לישראל הנהגה שתשקם את הביטחון תבצר את הדמוקרטיה ותשמור על אזרחיה".