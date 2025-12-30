יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, מזהיר היום (שלישי) כי הזירה הבאה שתתפוצץ היא יהודה ושומרון.
בדבריו הוא כתב: "אחרי 38 שנים בצה״ל, כולל פיקוד על אוגדת איו״ש, אני אומר באחריות מלאה: הזירה הבאה שצפויה להתפוצץ היא ביהודה ושומרון. כל גורמי הביטחון מזהירים. ורק דבר אחד לא מתפקד: הדרג המדיני.
במקום להקשיב לאזהרות צמרת הביטחון, לשכת נתניהו עסוקה בספינים ובקשרים עם מדינות אויב. מי שממשיך להתעלם אחראי למה שיקרה. ומי שמתנהל לפי שיקולי הישרדות אישית, מסכן את ביטחון אזרחי ישראל ואינו כשיר.
השנה מחליפים ממשלה. מחזירים לישראל הנהגה שתשקם את הביטחון תבצר את הדמוקרטיה ותשמור על אזרחיה".
ידיד ישראל
יאיר גולן צודק18:45 30.12.2025
שי
לפני כמה ימים הוא אמר שהוא בקשר עם גורמים ערבים. גם את זה הוא מתכנן איתם. האדם לא שפוי18:43 30.12.2025
יאיר ג - מי אחראי לטרלול ביחידת אית"ן איתור נעדרים
ולמה ראש אכ"א לא מטפל בטרלול ביחידה18:52 30.12.2025
Dude
הוא יכול לעשות תחרות, עם ליברמן, מי יזהיר יותר ונבואת הזעם של מי תתגשם קודם. לא שהוא לא צודק, אבל אנחנו מוקפים בחביות חומר נפץ ומה יתפרץ קודם, קשה לומר.19:01 30.12.2025
אוריה
השאלה מה הוא מציע לעשות בעניין. ״לחזק את הרשות הפלסטינית״ שמשלמת למחבלים ומשפחותיהם, מאדירה ״שהידים״, מחנכת לטרור ומפיצה דה-לגיטימציה לעצם קיומה של ישראל? אז לא תודה.19:28 30.12.2025
הבעיה שהוא יאיר גולן והוא עושה רק נזקים
אולי שניה ישתוק, הרי עוד לא מצאו את מי שיבחר בו19:05 30.12.2025
