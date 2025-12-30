‏עו"ד דובי שרצר, סנגורו של צחי חבקין, טוען כי הפרקליטות מנסה להלך עליו אימים: "חבקין לא אדם שיירתע! הוא ימשיך לומר את האמת"

‏עו"ד דובי שרצר, סנגורו של צחי חבקין, התראיין היום (שלישי) ברדיו גלי ישראל וטען כי הפרקליטות מהלכת עליו אימים.

בדבריו הוא אמר: "חשוב להבין, זה לא שצחי יצא נגד המערכת. הוא זומן על ידי ההגנה אחרי שהתביעה ויתרה עליו, ובחר לומר את האמת כמו שהחוק מחייב אותו. חבקין הוא קצין וותיק מאוד, עתיר זכויות, ששמו הולך לפניו וליווה את כל תיקי האלפים, ולכן הטעם שבחרו לוותר עליו בתביעה, בהסתברות גבוהה בגלל שחשדו בו שהוא זה שפנה בשנת 2018 וביקש למסור את המידע לגוף המוסמך – מח"ש.

מרגע שוויתרו עליו, עורך דין חדד הודיע לבית המשפט שהוא מתכוון לזמן אותו, ואז אנחנו מגלים היום בדיעבד שפחות או יותר בסמיכות הזמנים הזו נפתחה כחקירה סמויה נגדו, וגם ממש 'במקרה' עוצרים אותו שבועיים לפני תחילת עדותו".

עוד הוא הוסיף: "באים לצחי ומחשידים אותו במסירת מידע לארגוני פשיעה – דברים מופרחים לחלוטין ובלתי מבוססים. הפרקליטות ומח"ש, שהיא זרוע של הפרקליטות, משרבבת את שמו לתיק ארגוני פשיעה והוא נעצר ל-13 יום, דבר חסר תקדים.

אני מציג עובדות. צחי הופתע 'לטובה' כשהטיחו בו את האשמות הללו כי הוא יודע שאין לו אף קשר לארגון פשיעה. זה תיק, אגב, שנעלם כולו; כל החשודים של יחב"ל שוחררו ללא תנאי, ואני יכול להניח שהחקירה הזאת תישאר פתוחה עכשיו במשך חודשים, אם לא שנים, וכל זה כדי להלך אימים, אבל חבקין לא אדם שיירתע! הוא ימשיך לומר את האמת".